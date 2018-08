Nun ist es offiziell: Michael "Megabit" Bittner wechselt vom VfL Bochum zu Werder und wird ab September im Trikot der Bremer spielen. Mein Werder hatte bereits Ende Juli über den Transfer berichtet. "MegaBit" komplettiert gemeinsam mit Mohammed "MoAubameyang" Harkous das E-Sport-Team von Werder.

"Michael Bittner hat sich in den vergangenen Jahren in der Weltspitze etabliert und zuletzt bei der Weltmeisterschaft einmal mehr gezeigt, welch großes Potential in ihm steckt. Gemeinsam mit Mo werden die beiden als Team für viel Furore sorgen", wird Dominik Kupilas, der den E-Sport-Bereich bei Werder verantwortet, in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Auch Bittner freut sich auf die Zeit bei Werder, wie er via Twitter mitteilte:

Ich spiele ab der kommenden Saison für @werderesports und vertrete #Werder auf dem virtuellen Rasen! Die Zusammenarbeit mit einem der traditions- & erfolgreichsten Bundesligavereine ist mein Traum & ich werde alles dafür geben, dass es eine möglichst erfolgreiche Zeit wird pic.twitter.com/MWydjXXWxG — Michael Bittner (@MegaBit98) August 22, 2018

Während Harkous seine Stärken vor allem an der Playstation beweist, ist Bittner an der Xbox zu Hause. "Damit haben wir die derzeit besten deutschen Fifa-Spieler und das ideale PlayStation/Xbox-Tandem in unserem Team", freut sich Kupilas.