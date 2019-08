Als vor dem Werder-Spiel gegen Düsseldorf die verletzten Spieler aufgezählt wurden, kam ein Name dabei oft gar nicht mehr vor: Philipp Bargfrede. Das ist durchaus verständlich, hat der defensive Mittelfeldspieler sein bislang letztes Pflichtspiel doch Anfang März bestritten. Seitdem fällt Bargfrede aus, und wann er nach seiner Knie-Operation wieder spielen kann, ist völlig offen. Dennoch sollte man ihn nicht ganz vergessen, denn genau so ein Spielertyp wie Philipp Bargfrede würde Werder im Mittelfeld unheimlich guttun. Er ist aggressiv in den Zweikämpfen und wird auf dem Platz auch mal lauter, um seine Mitspieler wachzurütteln.

Nicht falsch verstehen: Es geht keinesfalls darum, den Gegenspieler zu verletzen, sondern darum, sich Respekt zu verschaffen und ihm zu zeigen, dass er an diesem Tag keinen Zweikampf gewinnt. Philipp Bargfrede kann das. Er ist ein Spieler, vor dem die Gegenspieler Respekt haben. Da denkt sich schon manch einer: Mit dem gehe ich jetzt lieber nicht in den Zweikampf und spiele den Ball besser ab. Bargfrede ausgenommen gibt es solch einen „Aggressive Leader“ bei Werder derzeit nicht. Maximilian Eggestein könnte diese Rolle zweifellos auch ausfüllen, er befindet sich mit 22 Jahren aber noch in der Entwicklung. Außerdem spielt er auf der Achter-Position in einer offensiveren Rolle, und das ist auch richtig so. Er würde zwar ebenfalls einen guten Sechser abgeben, wie bei der U 21-Nationalmannschaft zu sehen war, aber als Achter kann Eggestein seine Stärken noch besser einbringen. Dort kann er sich zwischen den Linien bewegen, die Bälle fordern und dann aufdrehen, um Tempo nach vorne zu machen.

Ein Typ wie Witsel fehlt

An dem Grundproblem, dass aktuell ein echter Leader im Mittelfeld fehlt, kann allerdings auch Maximilian Eggestein nichts ändern. Ich denke da an einen Spielertyp wie Axel Witsel bei Borussia Dortmund, der durch seine aggressive Spielweise vorangeht. Bei Werder gibt es ohne Bargfrede und ohne Ex-Kapitän Max Kruse niemanden, vor dem ein Gegenspieler Angst hat. In der Mannschaft stehen viele nette Jungs, aber die „versaute Note“ fehlt. Es gibt einfach Spiele, in denen es entscheidend ist, dem Gegner sofort den Schneid abzukaufen. Das muss man schon vor dem Anpfiff deutlich machen, durch die richtige Körperspannung und ein selbstbewusstes Auftreten. In den ersten Zweikämpfen muss man dann sofort eng dran sein und dem Gegenspieler keinen Raum lassen. Der muss wissen: Wenn ich den heute ausspielen will, dann könnte es wehtun. Es geht nicht darum, jemanden zu verletzen, sondern um den absoluten Willen. Jedem muss klar sein: Ich will diesen Zweikampf unbedingt gewinnen, ich will diese Flanke unbedingt verhindern.

Werder dagegen ließ bei der Niederlage gegen Düsseldorf und auch schon in einigen Partien der vergangenen Saison die nötige Aggressivität vermissen. Hoffentlich sind das am Ende nicht die paar Prozent, die zu einem Europa-League-Platz fehlen. Noch ist aber alles möglich. Nach dem ersten Spieltag sollte man nicht schon alles schlechtmachen, aber man muss wachsam sein, und das ist Werders Trainerteam sicherlich auch. Ein neuer Spieler für das Mittelfeld soll schließlich noch kommen. Vielleicht ist das jemand, der mit der nötigen Aggressivität in die Zweikämpfe geht. Unabhängig von eventuellen Neuverpflichtungen bleibt aber zu hoffen, dass Philipp Bargfrede schnellstmöglich wieder fit wird und seinen Rhythmus findet. Ein Spieler wie er kann für Werder von immenser Bedeutung sein, auch wenn er derzeit gerne mal vergessen wird.

Dieter Eilts (54)

schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. Der Ehrenspielführer der Bremer, Europameister von 1996 und ehemalige U 21-Nationaltrainer schaut bei Werders Spielen in dieser Saison genau hin und analysiert die Leistungen der Mannschaft.