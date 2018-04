Werder muss am nächsten Wochenende im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Sonntag/18 Uhr) auf Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede und Offensivmann Florian Kainz verzichten. Beide Spieler handelten sich beim Spiel in Stuttgart die jeweils fünfte Gelbe Karte ein. Kainz hatte früh in einem Zweikampf gegen Baumgartl den Fuß drüber gehalten, Bargfrede foulte Ascacibar aus taktischen Gründen. Beide Karten waren vertretbar.

In den Wochen zuvor hatte Werder schon auf Niklas Moisander (gegen Hannover) und am Sonnabend in Stuttgart auf Thomas Delaney verzichten müssen, die sich zuvor ebenfalls Gelbsperren eingehandelt hatten.