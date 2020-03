Die Brüder Nicolas (links) und Alexander hatten viele Fragen an den Werder-Spieler Johannes Eggestein. (Frank Thomas Koch)

Nicolas: Was war bisher dein größter Erfolg?

Ich würde sagen mein erster Bundesligaeinsatz. Seitdem ich ins Internat bei Werder Bremen gegangen bin, habe ich darauf hingearbeitet, weil ich Profifußballer werden wollte. Ich hatte einiges investiert und musste auf anderes in meiner Freizeit verzichten. Da war ich natürlich froh, als es mit dem Bundesligaeinsatz klappte.

Nicolas: Welche Eigenschaft findest du für einen Profifußballer wichtig?

Disziplin auf jeden Fall. Ohne Disziplin wirst du nicht weit kommen. Du musst bereit sein, auf viele Dinge zu verzichten. Du musst auch damit klarkommen, dass du in der Öffentlichkeit stehst und die Medien über dich schreiben und deine Leistung bewerten.

Alexander: Was würdest du einem Kind empfehlen, das gerne Profifußballer werden möchte?

Meine Eltern haben immer gesagt, ich soll zuerst die Schule beenden. Ich empfehle jedem, nicht alles auf den Fußball zu setzen, sondern immer einen Plan B in der Tasche zu haben. Wenn es nicht mit dem Fußball klappt, hat man eine Alternative. Ich habe dadurch nicht den Druck verspürt, ausschließlich nur Fußball spielen zu müssen. Ich kann auch was anderes machen. Das hat mir sehr geholfen.

Nicolas: Hast du ein Vorbild?

Früher hatte ich einige Vorbilder, von Werder Aílton und Claudio Pizarro. Das hat sich mittlerweile gelegt, jetzt spiele ich ja mit Pizarro zusammen. Aber auch von Bayern München der frühere Spieler Luca Toni und jetzt Spieler wie Robert Lewandowski sind Vorbilder für mich.

Alexander: Freust du dich, berühmt zu sein?

Mal ja, mal nein. Wenn es gut läuft, man Tore schießt und Spiele gewinnt, dann wird gut über einen geschrieben. Das ist dann eine Bestätigung für mich, dass ich gute Leistungen erbracht habe. Wenn es aber nicht gut läuft, dann gibt es auch negative Kritik. Das liest man natürlich nicht so gerne. Und man steht mehr in der Öffentlichkeit, wird häufiger erkannt. Manchmal wünscht man sich dann schon etwas mehr Privatsphäre. Aber das ist noch alles in Ordnung.

Alexander: Wie ist es, der kleine Bruder von Maximilian zu sein?

Anstrengend. Es ist schön, einen Bruder zu haben. Wir sind auch vom Alter nicht so weit auseinander und haben gleiche Interessen. Dadurch konnten wir schon viele Schritte in unserem Leben zusammen gehen, und das hat einiges erleichtert. Mein Bruder hat auch die Gabe, immer auf mich aufzupassen als der Ältere. Das meine ich mit anstrengend. Er weist mich darauf hin, wenn ich was nicht so Gutes aus seiner Sicht getan habe und das verbessern oder ändern soll.

Nicolas: Was machst du am liebsten mit deinem Bruder – außer Fußball zu spielen?

Wir sind sehr gern bei unserer Familie und ­reden mit unseren Großeltern darüber, wie wir als Kinder waren. Mit unserer Oma spielen wir gern „Mensch ärgere dich nicht“. Wir fahren auch gern mit unserer Schwester zum Tennisplatz. Tennis ist auch ein Hobby von uns. Wir spielen gern FIFA 20 gegeneinander. Da hat mein Bruder mit mir mal ein Tor geschossen. Wir kochen auch gern und treffen Freunde.

Alexander: Bei welchem Thema gibt es bei euch am meisten Streit?

Früher haben wir uns häufiger gestritten. Jetzt streiten wir uns kaum noch. Und wenn, ist das nach kurzer Zeit wieder ausgesessen.

Nicolas: Welchen Beruf hättest du dir ausgesucht, wenn du nicht Profifußballer geworden wärst?

Das ist immer eine interessante Frage. Die kann ich nur schwer beantworten. Wir haben schon früh viel Wert auf den Fußball gelegt. Mein Vater versichert Häuser. Ich glaube, in die Richtung wäre ich auch gegangen und hätte Wirtschaft studiert. Aber so genau kann ich das nicht sagen, weil es immer gut mit dem Fußball geklappt hat. Aber mit dem Abitur hatte ich einen Plan B in der Tasche.

Alexander: Welche Fächer mochtest du in der Schule, welche nicht?

Am meisten mochte ich Sport, weil ich da gut drin war. Fächer wie Chemie, Physik, Mathe waren schwierig für mich. Da habe ich mich so durchgequält.

Nicolas: Putzt du deine Fußballschuhe?

Ja. Das sind ja meine Schuhe. Und wenn ich sie dreckig mache, muss ich sie auch sauber machen. Das lasse ich keinen anderen machen. Das hat was mit Respekt vor der anderen Person zu tun. So wurde ich erzogen.

Nicolas: Wie viel Zeit verbringst du im Kraftraum?

Da verbringe ich einige Zeit, nicht nur an den Geräten. Nach dem Training muss ich mich dehnen. Dafür gibt es extra eine Rolle, mit der man die Muskulatur lockert. Ich schätze, vier bis fünf Stunden pro Woche bin ich dort.

Alexander: Welche drei Dinge oder Menschen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?

Nur drei Menschen? Ich erhöhe auf vier. Dann würde ich meine Eltern, meine Schwester und meinen Bruder mitnehmen. Drei Dinge: Da darf ein Ball nicht fehlen. Vielleicht noch ein Tor und Handschuhe.

Den Text verfasste Sheila Schönbeck.