Die Ausfälle von Kruse und Junuzovic zwingen Florian Kohfeldt im Saisonendspurt zu einem Umbau. Kruse plagen Beschwerden an den Adduktoren, Junuzovic hat Wadenprobleme. Für Kruse bekommt Ishak Belfodil eine neue Gelegenheit sich von Beginn an zu beweisen. Der Trainer hatte schon im Rahmen der Pressekonferenz am Donnerstag angedeutet, dass der Stürmer gute Chancen auf einen Startelfeinsatz hat. Zudem sitzt Aron Johannsson nach überstandenen Knieproblemen wieder auf der Bank.

Für Werder sind die Ausfälle ein herber Rückschlag bei dem Versuch, die Abstiegsränge vor der Winterpause zu verlassen. Nach der Verletzung von Fin Bartels fehlen Florian Kohfeldt im Hinrundenendspurt damit noch zwei weitere Leistungsträger. Ob Kruse und Junuzovic im Pokal am Mittwoch gegen Freiburg spielen können, ist noch ungewiss.