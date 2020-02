Gegen Dortmund gesperrt: Maximilian Eggestein. (nordphoto / Kokenge)

Die Serie der Gelb-Sperren setzt sich bei Werder fort. Beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Sonnabend muss Maximilian Eggestein pausieren. Nach einem Foul an Leipzigs Nordo Mukiele in der 18. Minute zeigte ihm Schiedsrichter Benjamin Cortus die Gelbe Karte. Für Eggestein war es bereits die fünfte im laufenden Wettbewerb, was eine Sperre nach sich zieht. In der Rückrunde mussten bereits Kapitän Niklas Moisander, Marco Friedl und Davie Selke aufgrund der jeweils fünften Verwarnung pausieren.

Ärger von den sportlich Verantwortlichen gab es im Fall Eggestein nicht. „Das war kein dummes Foul im Sinne von abwinken, meckern oder so etwas„, sagte Florian Kohfeldt über die Szene. „Maxi will zum Ball und kommt zu spät, deshalb war es auch eine berechtigte gelbe Karte.“

„Das ist ein schmaler Grat"

Anders als bei Moisander und Friedl, die die fünfte Verwarnung wegen Meckerns kassierten, oder Selke, der in Augsburg für eine Schwalbe Gelb bekam, hat Eggestein in der Szene einfach zu viel Einsatz gezeigt. „Das ist ein schmaler Grat„, wie Kohfeldt selbst einräumt. „Auf der einen Seiten wollen wir robust spielen, um gerade solche Situationen auch körperlich zu lösen. Auf der anderen Seite ist das ein Moment gewesen, wo wir ganz ordentlich im Spiel waren – und wo so eine Situation das Spiel wenden kann.“

Also ein bisschen weniger robust, dafür mit mehr Gefühl für die Situation, in der sich das Spiel zu diesem Zeitpunkt befunden hat. Aber das gehört wohl zur aktuellen Situation, in der sich die Mannschaft befindet – es wird selten die richtige Entscheidung getroffen. Kritik in Richtung Eggestein gab es von Kohfeldt dennoch nicht: „Das ist jetzt kein Vorwurf von Dummheit oder fehlender Cleverness. Das ist in dem Moment halt so passiert. Wenn er den Ball da trifft, sprechen wir alle von einem sehr konsequenten Einsatz, der gut und körperlich war." Da er ihn nicht getroffen hat, muss Eggestein jetzt ein Spiel zuschauen.