Werders Sportchef Frank Baumann braucht in Sachen Wintertransfers noch etwas Zeit. (nordphoto)

Wer gehofft hatte, dass der neue Hoffnungsträger schon am Freitagmorgen mit im Flugzeug sitzt, wenn Werder ins Mallorca-Trainingslager aufbricht, den musste Frank Baumann erst einmal enttäuschen. „Es sieht danach aus, dass wir die Reise mit dem Kader antreten, der uns bisher zur Verfügung stand“, erklärte Werders Sportchef am Mittwoch, dem ersten Tag der Winter-Transferphase, gegenüber dem WESER-KURIER. Dass im Laufe des Trainingslagers, das am 11. Januar endet, noch ein neuer Spieler dazu stößt, wollte Baumann immerhin nicht ausschließen. „Es ist weiterhin unser Ziel, so früh wie möglich etwas zu realisieren. Wann genau das sein könnte, dazu möchte ich aktuell aber nichts sagen.“

Auch darauf, welche Position bei der Spielersuche Priorität hat, wollte sich der Sportchef nicht festlegen. „Wenn wir etwas tun, muss es sinnvoll sein und es muss finanziell passen“, sagte Baumann nur. Nach WESER-KURIER-Informationen sucht Werder primär einen spielstarken Achter, der zugleich robust und zweikampfstark ist. Voraussichtlich kommt im Winter nur ein Neuer, allerhöchstens werden zwei Spieler verpflichtet. Es geht für Werder aufgrund der finanziellen Situation um Leihgeschäfte. Im Sommer müssen ohnehin schon Transfererlöse von bis zu 15 Millionen Euro erzielt werden. Je mehr Geld Werder jetzt ausgibt, desto größer wird der Druck, am Saisonende Spieler zu verkaufen. Schon im Winter jemanden abzugeben ist übrigens nicht geplant, wie Baumann versicherte.

Pizarro reist direkt an

Wenn schon kein Neuer mit nach Mallorca fliegt, so sitzen immerhin einige zuletzt verletzte Akteure mit im Flugzeug. Bei Ömer Toprak, Ludwig Augustinsson und Josh Sargent sehe es danach aus, dass sie das Trainingslager mitmachen können, sagte Baumann. „Wann und wie sie ins Training einsteigen, ist aber noch offen. Am Donnerstagvormittag vor dem Trainingsauftakt werden alle noch genau durchgecheckt.“ Nicht auf Mallorca dabei sind die Langzeitverletzten Niclas Füllkrug und Kevin Möhwald sowie Theo Gebre Selassie, der wegen einer Oberschenkelverletzung den Rückrundenauftakt verpassen wird.

Claudio Pizarro ist dagegen fit, der 41-Jährige darf aber einen Tag länger Urlaub machen. Bei der Trainingseinheit in Bremen am Donnerstagnachmittag ist die Sturmlegende noch nicht dabei, stattdessen reist Pizarro am Freitag direkt nach Mallorca. „Das ist mit ihm so abgesprochen“, sagte Baumann.