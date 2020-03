"Die Atmosphäre ist ja nur das eine, das andere ist die Tabelle": Stefanos Kapino über die Bedeutung des Bremer Spiels gegen Leverkusen. (nordphoto)

Herr Kapino, wir wollten mit Ihnen über den großen Moment reden, dass Sie erstmals von Beginn an im vollen Weserstadion spielen. Und nun wird es am Montag gegen Leverkusen wegen des Coronavirus keine Zuschauer geben. Bei allem Verständnis für die Situation: Sie haben so lange auf diesen Tag gewartet – wie enttäuschend ist das für einen Sportler?

Stefanos Kapino: Es ist enttäuschend für uns alle, für den ganzen Verein. Wir brauchen die Fans an unserer Seite, sie waren die vergangenen Jahre sehr wichtig für uns. Es ist für alle nicht gut, ohne Fans zu spielen, für die gesamte Liga nicht.

Wie haben die Spieler auf die Nachricht reagiert?

Das ist natürlich nichts, was man gerne hört. Wir spielen ja für die Fans. Wir mögen die Reaktionen des Publikums, die ganze Atmosphäre im Stadion. Am Ende ist es doch genau das, weshalb wir alle Fußball spielen. Das ganze Spiel ändert sich ohne Publikum. Ganz sicher möchten wir das so nicht haben, aber wir müssen es akzeptieren. Die Situation ist im Moment für jeden sehr schwierig. Wir müssen versuchen, damit umzugehen und weiter zu arbeiten. Wir können im Moment nichts daran ändern. Wir werden sehen, ob es am Ende noch andere Lösungen gibt als Spiele ohne Zuschauer. Das müssen wir jetzt abwarten.

Wie können Sie sich auf so eine gespenstische Stadion-Atmosphäre vorbereiten?

Wir versuchen jeden Tag, uns auch gedanklich darauf vorzubereiten. Wir können es ja nicht verändern. Am Ende müssen wir unseren Job machen, jeder muss in diesem Spiel alles geben, um dem Team zu helfen. Die Atmosphäre ist ja nur das eine, das andere ist die Tabelle. Die drei Punkte gegen Leverkusen wären für uns am Montag sehr wichtig. Wir müssen alles reinwerfen, um in unserer Situation diese drei Punkte zu holen.

Es gab im Laufe dieser Saison so viele Probleme und Rückschläge für Werder. Denken Sie manchmal: Was ist hier eigentlich los? Was kommt denn noch alles?

Ja, es ist wirklich ein bisschen verrückt, wenn man das Wort hier mal benutzen darf, was alles passiert ist. Wir konnten das so nicht erwarten. Aber ich bleibe dabei: Bis zum Saisonende sind es noch zehn Spiele, das ist viel. Wir können die Situation in der Tabelle noch verändern. Aber im Moment wissen wir ja nicht mal, ob wir in den nächsten Wochen spielen oder wann es weitergehen würde. In so einer Situation musst du als Fußballprofi fokussiert bleiben, du kannst einfach nur von Tag zu Tag denken. Jetzt konzentrieren wir uns voll auf das Spiel am Montag. Wird dort angepfiffen, geht es 90 Minuten lang nur um die drei Punkte für Werder.

Sie haben schon beim 2:2 in Berlin statt Pavlenka gespielt, davor aber wochenlang nur das Torwarttraining mit Christian Vander gehabt, ohne Spielpraxis. Wie schwierig ist es, dann sofort funktionieren zu müssen?

Natürlich bereitest du dich das ganze Jahr über auf die Spiele vor, deshalb trainierst du ja. Aber es stimmt schon, ein Bundesligaspiel ist noch mal was anderes, gerade für einen Torhüter. Auf der Position brauchst du einfach ein paar Spiele, um deinen Rhythmus zu finden. Aber dafür hatten wir jetzt keine Zeit, leider. Ich denke, fürs erste Spiel war es gut in Berlin, ich denke aber auch, dass ich mich im zweiten Spiel schon deutlich weiter entwickeln und mehr zeigen kann.

Wenn man so lange nicht gespielt hat, ist man natürlich nervös. War es von daher perfekt, dass Ihre Mannschaft in Berlin schon mit 2:0 führte, als Sie zum ersten Mal den Ball berührten?

So früh mit zwei Toren zu führen, war natürlich sehr gut. Aber der Druck ist dadurch nicht weg, denn du musst diese Führung ja auch verteidigen und dabei helfen. Und der Gegner presst nach einem Rückstand natürlich enorm, das hat man bei Hertha gesehen. Aber ich habe es nicht als extremen Druck empfunden, sondern einfach als Aufgabe: Ich wollte meinem Team helfen, auch wenn ich mich auf die Basics beschränken musste, weil mir einfach noch die Spielpraxis fehlte.

Inzwischen wurde das Spiel im Team aufgearbeitet. War es eine schwierige Diskussion?

Es war nicht schwierig, aber es war nicht zu akzeptieren, dass wir in dieser Situation eine 2:0-Führung verspielen. Wir hatten die große Chance auf den Sieg und haben sie wieder nicht genutzt. Dabei musst du in der Situation alles dafür tun, diese drei Punkte zu behalten. Wir haben darüber gesprochen, warum es passiert ist. Und das war für alle sehr frustrierend.

Will die Mannschaft am Montag eine Reaktion zeigen?

Ganz sicher. Das wollten wir eigentlich schon eine Stunde nach dem Spiel in Berlin. Wir waren richtig sauer. Wir würden dieses Spiel gerne noch einmal spielen. Aber der Montag ist jetzt eine gute Chance, es besser zu machen.

Vor dem Berliner Ausgleich zum 2:2 haben Sie einen Schuss zur Mitte abgewehrt, Florian Kohfeldt meinte, es sei eine schwierige Situation für Sie gewesen. Wie haben Sie die Szene inzwischen aufgearbeitet?

Natürlich hätte ich beim ersten Schuss besser reagieren und den Ball weiter zur Seite abwehren können, aber dort hätte Hertha-Stürmer Piatek gestanden, es wäre wohl auch dann ein Tor gefallen. Es ist eine dieser Paraden, die einem Torhüter einfach passieren können. Du kannst dabei Glück haben oder Pech. Der Ball hätte auch zu einem meiner Mitspieler fliegen können, stattdessen hat Milos Veljkovic den Torschuss sogar noch abgefälscht, sonst wäre mir der Ball direkt in die Arme geflogen. Das passiert im Fußball, das kann man nicht komplett verhindern.

Es passiert auch oft im Fußball, dass der Ersatztorhüter von einer Verletzung der Nummer eins profitiert und sich im Tor festspielt. Sehen Sie diese Chance nun für sich?

Ich habe immer so trainiert, dass ich diese Chance ergreifen kann, wenn sie kommt. In jeder Woche habe ich im Training gezeigt, dass ich spielen will. Und wenn Jiri Pavlenka in der Saison gute Spiele macht, muss ich das trotzdem so durchziehen und auf meine Chance warten. Das ist meine Mentalität. Das will ich jetzt auch in den Spielen zeigen. Dort ist es einfacher, durch Leistung auf mich aufmerksam zu machen, weil jeder es im Spiel sehen kann. Ich möchte jetzt zeigen, dass ich für einen Verein wie Werder Bremen im Tor stehen kann. Dafür habe ich hier jeden Tag hart gearbeitet. Ich denke, das ist völlig normal.

Sie haben einmal gesagt, dass die Arbeit mit Torwarttrainer Vander Ihnen hilft, ein höheres Level zu erreichen. Können Sie das erklären?

Er ist ein sehr guter Torwarttrainer. Er verbessert mein Torwartspiel enorm. Das ist natürlich der wichtigste Part dabei. Es gibt aber auch eine mentale Seite: Er versucht immer, mit mir zu sprechen, weil er die Situationen selbst erlebt hat als Torhüter. Er weiß genau, wie Torhüter denken. Vielleicht ist es manchmal sogar so, dass er die Dinge schon im Kopf hat, bevor ich darüber nachdenke. Das ist stark. Es ist sehr wichtig, zu wissen, dass jemand wie er für dich da ist. Für mich ist das eine sehr spezielle Beziehung, die wir haben, weil ich bei all seinen Erklärungen und Ansagen genau weiß, dass er diese Situationen aus eigener Erfahrung kennt.

Ist es also möglich, nur durch dieses Training in Bremen ein besserer Torhüter zu werden? Ganz ohne regelmäßige Spiele?

Es ist möglich, ja. Ich sehe bei mir eine große Entwicklung. Aber natürlich sind Spiele wichtig. Wenn du deinen Rhythmus findest, bekommen gerade Torhüter durch regelmäßige Spiele auch noch einmal ein ganz anderes Selbstvertrauen. Spiele sind der Höhepunkt, sie sind alles, was du erreichen willst durch das Training. Jedes Spiel bringt dich dann auch weiter. Du merkst als Torhüter zwar im Training, wie du dich verbesserst, aber wenn du nie spielst, dann kannst du dich nicht mit anderen messen.

Alle bei Werder sagen: Kapino ist ein guter Typ und immer gut gelaunt. Ist es schwierig, sich im Abstiegskampf dieses Auftreten zu bewahren? Oder ist es vielleicht sogar wichtig?

Das ist mein Charakter. Mir geht es nicht darum, irgendwie zu sein. Ich bin so, wie ich bin. Und übrigens bin ich in einer ernsten Situation auch der ernsteste Spieler im Team, das können Ihnen die anderen Jungs bestätigen. Aber wenn möglich, habe ich diese positive Ausstrahlung. Ich mache das auch nicht für die anderen, sondern für mich. Ich fühle mich dadurch besser. Und ich weiß, dass sich die Kollegen dann auch besser fühlen. Ich bin einfach grundsätzlich ein positiver Mensch.

Viele Spieler bei Werder waren diese Saison verletzt. Sie nicht. Was ist Ihr Geheimnis?

Ich kann es nicht konkret benennen und hoffe, dass es bei mir so bleibt. Vergangene Saison hatte ich eine schwierige Verletzung mit dem Sehnenanriss. Seither versuche ich, mich sehr zu beschützen und noch professioneller zu leben. Klar, bei manchen Verletzungen kannst du nichts machen, die passieren im Sport einfach. Aber man kann schon bewusster auf sich achten, auch wenn du nie weißt, was im Fußball alles passiert.

Sie leben und spielen nun hier in einer Torhüter-Nation. In Deutschland wollen viele Kinder Torhüter werden. Wegen Oliver Kahn, jetzt wegen Manuel Neuer. Aber wie kamen Sie als kleiner Junge in Griechenland auf die Idee, ins Tor zu gehen?

Wegen meines Bruders. Denn er war Stürmer. Einer musste sich ins Tor stellen, damit er schießen konnte. Ich habe nie den Drang verspürt, im Mittelfeld oder im Sturm zu spielen. Niemals. Das habe ich nie gemocht. Ich wollte immer nur ein Torhüter sein. Mein Bruder hat mir als Stürmer da tatsächlich etwas geholfen. Er hat mich zwar nicht direkt ins Tor gestellt, aber es war normal, dass wir unsere Zeit immer miteinander verbringen. Wir liegen vom Alter her nur zwei Jahre auseinander. Wir haben also gespielt, und ich habe seine Schüsse pariert. Mir hat das Spaß gemacht. So fing das alles an. Und ich wollte danach tatsächlich niemals eine andere Position spielen.

Wie alt waren Sie bei den ersten Paraden?

Höchstens vier. Wir haben auf dem Schulhof gespielt oder auch alleine auf der Straße. Das war richtiger Straßenfußball. Mit irgendwas wurde ein Tor markiert, und dann ging es los. Ich war dabei immer im Tor. Wirklich immer.

Dann waren Sie also ein zehn Jahre junger Straßentorhüter, als Griechenland 2004 sensationell die Europameisterschaft gewann. Wie haben Sie das erlebt?

Das war toll. Damals habe ich meine ersten Helden gesehen. Nikopolidis zum Beispiel, unser Nationaltorhüter. Er war mein ganz großes Idol, er war für alle jungen Torhüter in Griechenland das Vorbild.

Er hatte in seinem hohen Alter schon graue Haare damals. Wollten Sie etwa auch so aussehen?

Ich muss es zugeben: ja. Jeder junge Torhüter wollte damals so aussehen wie er. Das waren ganz besondere Turnierwochen, eine einzige Sensation. Für ein Land wie Griechenland wird es schwierig, so einen Triumph noch einmal zu erleben. Die EM war unglaublich. Wir haben die Spiele zu Hause gesehen und dann auf der Straße nachgespielt und natürlich gefeiert. Das waren sehr schöne Momente. Und mein Gott, ist das schon lange her!

Griechenlands Trainer war Otto Rehhagel, er wird auch in Bremen als König verehrt. Ist er Ihnen hier schon begegnet?

Ja, wir haben uns sogar schon unterhalten, vor der Saison war das. Er wusste, dass ich Grieche bin. Otto Rehhagel ist natürlich eine Legende, ich denke, er wird überall wie ein König verehrt. In Griechenland und in Bremen.

Was macht Ihr Deutsch inzwischen?

Ich komme voran, aber es ist schwierig. Solche Interviews wie hier muss ich noch auf Englisch führen. Deutsch ist vom Aufbau her einfach eine komplett andere Sprache als Griechisch. Aber die Basics kann ich natürlich, Tor, Abseits und schon sehr viel mehr, auch im Alltag.

Diese Woche dürften Sie ein neues Wort lernen: Geisterspiel.

Geisterspiel? Was ist das denn?

Das, was am Montag ansteht, ein Spiel ohne Zuschauer.

Ach so. Wie eine Geister-Atmospäre also? Okay. Das werde ich mir merken. Geisterspiel!