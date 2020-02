Schiedsrichter Schlager zeigte Davie Selke nach einer Schwalbe die Gelbe Karte. (nph / kokenge)

Als hätte Werder im Abstiegskampf nicht schon Probleme genug, macht sich die Mannschaft regelmäßig auch noch selbst welche. Beim 0:2 gegen Union Berlin war es Davie Selke, der sich in der 16. Minute eine Gelbe Karte abholte. Es war seine fünfte in der laufenden Saison, damit fehlt Selke kommenden Sonnabend beim Spiel in Leipzig. Es war aber vor allem die Art, in der die Sperre zustande kam: nach einer Schwalbe. Schiedsrichter Daniel Schlager bliebt keine andere Wahl, als Selke für diese unnötige Aktion zu verwarnen.

„Ich glaube nicht, dass es eine bewusste Entscheidung war. Er hat gesehen, dass einer mit hohem Tempo von der Seite kommt. Dann hat er aus Vorsichtsgründen ein Stück weit abgehoben„, verteidigte Frank Baumann den Winterzugang aus Berlin zunächst. Um dann aber doch einzuräumen: „Das war vielleicht nicht das Cleverste.“

Immer wieder unnötige Sperren

Nun muss sich Selke nicht einsam fühlen, eine Dummheit begangen zu haben, die Werders Kampf gegen den Abstieg erschwert. Erst ist in zahlreicher Gesellschaft. Im Januar holten sich Niklas Moisander und Marco Friedl auf ähnlich überflüssige Art die fünfte Verwarnung und somit eine Sperre ab. Beide wegen Meckerns, nicht wegen einer besonders deftigen Zweikampfführung.

Das ist es, was Baumann auf die Nerven geht. „Wir habe einige Gelbe Karten bekommen. Aber wir kriegen durch Meckern, durch Nickeligkeiten, durch Situationen wie heute Gelbe Karten„, sagte er mit Blick auf das Spiel gegen Union Berlin. „Es war aber keine dabei, wo es ein richtiger Zweikampf war. Da kämpft man um den Ball, da tut dem Gegner auch mal weh.“

Neben dem Gelb für Selke kassierte Friedl gegen Union eine Verwarnung, weil er seinen Berliner Gegenspieler Prömmel schubste. Und Kevin Vogt, weil er gemeckert hatte. „Da verhalten wir uns nicht clever und bringen uns dadurch im Spiel oder mit Sperren in Probleme„, sagt Baumann. „Das ist etwas, das wir aktuell gar nicht gebrauchen können.“

Kohfeldt sieht kein Disziplin-Problem

Und etwas, das durchaus schon ein größeres Thema in dieser noch jungen Rückrunde ist. Nach dem 0:3 gegen Hoffenheim, als Friedl aufgrund Meckerns seine fünfte Verwarnung bekam, sagte Florian Kohfeldt: „Wir sind uns der Regelauslegung bewusst. Die Spieler sollen emotionale Gesten unterdrücken, weil sie anders interpretiert werden könnten. Das haben wir noch mal angesprochen. Ich hoffe, dass wir jetzt damit durch sind.“

Die drei Verwarnungen gegen Union zeigen, dass dem nicht so ist. Ein Problem mit Disziplin will der Trainer seiner Mannschaft nicht unterstellen, wohl aber im Umgang mit Aggressionen: „Wir müssen schnell lernen, das zu kanalisieren. Und andere Formen finden, unsere Aggressivität auszuleben." Sonst bekommt Werder im Abstiegskampf künftig weitere selbstgemachte Probleme.