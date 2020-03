Eine zentrale Frage der Partie war: Wie würde Kohfeldt mit der massiven Flügelpräsenz und den vielen Flanken der Eintracht umgehen. Die Antwort: Mit Kevin Vogt in der Philipp-Bargfrede-Rolle. Im eigenen Ballbesitz agierte Vogt fast immer auf der Sechs, Werder damit im 4-3-3. Gegen den Ball aber rutschte Vogt eine Linie nach hinten und machte aus der Vierer- eine Fünferkette. In dieser Liberoposition sollte er eine zusätzliche Absicherung für versuchte lange Bälle hinter die Kette sein, die Präsenz im eigenen Strafraum erhöhen und im Kopfballspiel seine Stärken einbringen. Dazu konnte Werder mit dem zusätzlichen Spieler die Breite besser abdecken, sodass die dann zu Halbverteidigern umfunktionierten Toprak und Moisander auf die eingerückten Frankfurter Flügelangreifer attackieren konnten, ohne dass zu große Lücken dahinter entstanden.

Werder nimmt dem Gegner die Wucht

Ansonsten blieb Werders Pressing in Ausrichtung und Durchführung ähnlich wie in den letzten Wochen. Im 5-2-3 zogen die vorderen fünf Spieler ungefähr ab Höhe der Mittellinie ein Fünfeck auf, mit den beiden eng beieinanderstehenden Zehnern Bittencourt und Rashica hinter Selke und den wiederum dahinter absichernden Sechsern Eggestein und Klaassen. Werders Kettenverschieben war gut, ein paar Mal konnte die Mannschaft Frankfurter Angriffe bereits im Keim ersticken, weil der Pressingablauf mit dem Pass auf einen Frankfurter Außenverteidiger stimmte: Selke schnitt den Rückpass ab, der ballnahe Zehner lief den Außenverteidiger von der Seite an und versperrte damit auch den Pass ins Zentrum auf einen der Sechser, während der Ballführende von vorne noch Druck vom aufrückenden Bremer Flügelverteidiger bekam.

Die Eintracht konnte sich deshalb nicht so leicht am Flügel entlang nach vorne kombinieren, musste die Versuche oft genug abbrechen und es über die andere Seite versuchen beziehungsweise dann einen langen Ball nach vorne spielen - den Werder wiederum auf Grund seiner Größenvorteile relativ leicht verteidigen konnte. Kniffliger wurde es, wenn sich Frankfurt ein paar Mal in ein recht eigenartiges Aufbaumuster begab.

Vor einem zentralen Innenverteidiger, in der Regel Hinteregger, holte ein Sechser den Ball ab und blieb in dieser vertikalen Linie. Abraham als zweiter Innenverteidiger rückte bis an die Seitenlinie und schob damit quasi den eigentlichen Außenverteidiger noch höher ins Mittelfeld. Aus dieser Position sollte Ndicka oder Toure eine wichtige Rolle zuteil werden, weil die Spieler so in einer offeneren Stellung angespielt und damit das Feld für einen kurzen Moment freier vor sich hatten: Mit diagonalen Zuspielen sollte dann entweder der Zehnerraum mit Kamada oder der eingerückte Flügelangreifer angesteuert oder aus diesem guten Passwinkel gleich tief gespielt werden auf die zwischen den Bremer Innenverteidigern einlaufenden Angreifer.

Probleme schon im tiefen Aufbau

Das teilweise sehr extreme Einrücken von Kostic und Chandler machte es Werders Spielern trotz der Überlegungen mit der Fünferkette und den herausrückenden Halbverteidigern ein paar Mal schwer in der Zuordnung und Übergabe des Spielers. Frankfurt fand diesen Raum zwischen den Bremer Linien immer mal wieder, hatte dann aber fast immer auch die falsche Anschlussaktion: Statt dem Angriff mit Läufen der Spieler ohne Ball noch mehr Tiefe zu geben, wurde aus allen möglichen und unmöglichen Positionen geflankt. Darauf war Werder jedoch sehr gut eingestellt, im eigenen Sechzehner hatte die Mannschaft immer die gewünschte Überzahl und war aufmerksam genug, die vielen Bälle mit Effet entweder selbst zu klären oder aber im Zusammenspiel mit Pavlenka zu bereinigen. Und weil Werder auch bei den durchaus üppig vorhandenen Eckbällen und Freistößen keine Fehler machte, ging der defensive Plan 45 Minuten lang komplett auf.

Für das Spiel mit dem Ball ließ sich das aber einmal mehr nur mit deutlichen Abstrichen sagen. Die Probleme begannen bereits im tiefen Aufbau, als sich mal wieder eine leider traditionelle Bremer Schwierigkeit zeigte. Frankfurt stellte gerade bei Anspielen, also Ab- oder Freistößen von Pavlenka, mit klaren Mannorientierungen zu und lief von da aus aggressiv auf den jeweiligen Gegenspieler an und durch. Weil Pavlenka nun aber kein Torhüter ist, der auf Grund seiner überschaubaren fußballerischen Fähigkeiten ins Aufbauspiel einbezogen wird oder werden kann, schafft es Werder in seinen Spielen oft genug nicht, dieses eigentliche Pressing über den Überzahlspieler Pavlenka aufzuweichen. Für die Lösungen im tiefen Aufbau sind ausschließlich die Feldspieler zuständig oder es wird von Pavlenka ein Chipball auf die Außenverteidiger oder gleich ein langer Ball in den Angriff gespielt. Nur das ist eben alles ziemlich vorhersehbar und von Pavlenka teilweise auch schlecht ausgeführt.

Moisanders Lichtblicke und das größte Problem

Gute Szenen mit Ball gab es trotzdem. Besonders dann, wenn Frankfurt nicht gleich früh attackierte und vor allen Dingen Moisander mit dem Ball am Fuß ein paar Meter machen ließ. Der streute dann gute Diagonalbälle auf Eggestein ein, der wiederum gegen die Verschiebebewegung der Eintracht Meter machen und den Ball ins Angriffsdrittel tragen konnte. Auch dort gab es einige schöne Abläufe, über den kurz kommenden Bittencourt konnte Werder den zentralen Sechser einbinden und dann wieder verlagern. Das Hinterlaufen der Außenverteidiger verschaffte dem Ballführenden dann mehrere Optionen und ein bisschen Zeit. Allerdings blieben die Aktionen um und im gegnerischen Strafraum mit Ausnahme von Selkes guter Kopfballchance eine Rarität.

Während Frankfurt, wann immer es möglich war, zwar einfach, aber eben sehr zielstrebig, schnell und vertikal spielte, ging Werder die entscheidende Essenz im letzten Drittel fast komplett ab: Mit den etwas zurückgezogenen Rashica und Bittencourt blieb eigentlich immer nur Selke, der Tiefe hätte schaffen können. Auch hierbei kam Werder über ein paar Ansätze aber nicht hinaus. Und rutschte der hochstehenden Frankfurter Abwehr doch mal ein Ball durch, wurde Selke einfach abgelaufen. Dann fehlt es auch an Geschwindigkeit, um sich auf Strecke einen Verteidiger vom Leib zu halten.

Werder bricht die Angriffe ab und verzweifelt dann

Das Elfmetertor änderte die Ausgangslage für die zweite Halbzeit natürlich grundlegend. Frankfurt konnte sich auf seine Kernkompetenzen Körperlichkeit, Verteidigen und Umschalten konzentrieren und hatte sein größtes Manko, das Positionsspiel, weitestgehend von der Tagesordnung. Werder bekam stattdessen öfter und länger den Ball und musste nun selbst in jener Disziplin aktiver und irgendwann auch mutiger werden, die sich seit Monaten als große Achillesferse herausstellt. Werder blieb seiner Linie zunächst treu, Vogt baute mal als zentraler Spieler auf und schob dann wieder ins Mittelfeld. Auch das Personal blieb dasselbe. Werder konnte gegen tieferstehende Frankfurter aber keinen Druck aufbauen und wurde dann Opfer einer zögerlich ausgeführten Gegenpressingaktion. Die Eintracht konnte sich trotz Bremer Überzahl in Ballnähe tief in der eigenen Hälfte befreien und kam dann trotz erneuter klarer Überzahl von Werder, das davor auch noch auf Abseits spielen wollte, fünf Meter vor dem gegnerischen Tor zu einem freien Abschluss.

In der Folge zeigte sich das Problem mit der fehlenden Tiefe im letzten Drittel noch massiver als zuvor schon. Selbst ordentlich vorgetragene Angriffe fanden nicht den Weg in den gegnerischen Strafraum. Werder investierte dafür schlicht zu wenig Fleißarbeit, um Gegenspieler zu binden oder wegzuziehen und schaffte so keine Lücken, die man hätte anlaufen können. Stattdessen war der Ballführende oft genug ohne Anspielstation und versuchte es deshalb mit Fernschüssen, die keinerlei Gefahr bedeuteten.

Erst mit totalem Risiko ergeben sich Chancen

Kohfeldt reagierte kurz nach dem zweiten Gegentor erst mit einem personellen Wechsel und kurz danach mit einer systematischen Umstellung. Yuya Osako ersetzte Bittencourt und ging im eigenen Ballbesitz auf die Zehn. Werder löste die Fünferkette auf und spielte fortan mit Raute und zwei klaren Angreifern, um vor allem Rashica näher zum Tor und damit schneller in Abschlussposition zu bringen. Allerdings blieb der Erfolg der Rochade zunächst überschaubar, im Gegenteil war Frankfurt dem dritten Tor näher als Werder dem Anschlusstreffer.

Nach Osakos Chance, der besten von Werders zweiter Halbzeit bis zum diesem Zeitpunkt zehn Minuten vor dem Ende, stellte Kohfeldt nochmal um. Mit Sargent für Vogt kam ein dritter Angreifer und die Umstellung auf 4-3-3. Hütter reagierte mit dem defensiv deutlich stabileren Achter für Offensivspieler Kamada. Werder hatte auch mit dann fünf offensiv orientierten Spielern plus dem bei Standards aufrückenden Innenverteidigern bis in die Nachspielzeit keine Druckphase, geschweige denn weitere Torchancen. Was auch an Frankfurts immer noch sehr scharfem Anlaufen lag.

Nick Woltemade war der dritte Angreifer, den Kohfeldt von der Bank ins Spiel warf und hinten wieder auf Dreierkette umstellte. Werder agierte nun Mann gegen Mann in der Nachspielzeit und mit so viel Personal wie nur möglich in der letzten Linie. Mit Zehn gegen Zehn nach Kostic‘ Platzverweis und Topraks Ausscheiden zogen sich die Gastgeber nun erstmals in der Partie tief zurück und konzentrierten sich auf das Verteidigen des eigenen Strafraums. Werder schlug einen langen Ball nach dem anderen auf Selke, Gebre Selassie und nun auch Woltemade und hatte durch Letzteren nun auch in der Luft etwas entgegenzusetzen. So fielen ein paar zweite Bälle ab und mit den beiden letzten Aktionen des Spiels auch noch eine gute Fernschusschance durch Sargent und ein Kopfball von Selke.

Werder hatte wie schon in den letzten Spielen einen guten Defensivplan und bremste eine wuchtige Mannschaft wie die Eintracht über lange Phasen der Partie gut aus. Gegen die Körperlichkeit des Gegners fand die Mannschaft aber ebenso wenige Mittel wie im Spiel mit dem Ball. Ohne jede Tiefe im Spiel kann Werder das Tor des Gegners nicht so bedrohen, es entwickeln sich keine längeren Druckphasen oder Chancen. Erst bei totalem Risiko in der Restverteidigung und Auflösen aller Absicherungsmechanismen kam Werder noch mit einfachsten Mitteln zu Gelegenheiten - eine Grundlage für die kommenden schweren Aufgaben in der Liga kann das aber nicht sein.