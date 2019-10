Am Dienstag startete Werder in die Trainingswoche. Vormittags wurde im Kraftraum gearbeitet, am Nachmittag ging es bei sommerlichem Wetter auf den Platz. Nicht dabei waren Ömer Toprak, Yuya Osako und Niklas Moisander, die individuell im Weserstadion trainierten. Claudio Pizarro setzt aufgrund von Rückenproblemen weiterhin aus, soll aber Donnerstag wieder mit der Mannschaft üben.

Osako stand am Vormittag erstmals nach seiner muskulären Verletzung wieder auf dem Platz, allerdings nur mit einem Fitness-Trainer. Bei ihm ist ein Einsatz am Sonnabend gegen Hertha durchaus möglich. Auch bei Toprak, der gute Chancen auf einen Platz in der Startelf hat. Moisander wird für die Partie vermutlich ausfallen.

Angeschlagen trainierte Christian Groß. Der umgeschulte Innenverteidiger spielte mit einer Manschette an der linken Hand. Im Testspiel gegen St. Pauli vergangenen Freitag hatte er sich den Ringfinger gebrochen. Aussetzen wollte Groß deshalb nicht.