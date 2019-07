Als Florian Kohfeldt vergangene Woche betonte, dass die feste Verpflichtung von Marco Friedl „ein richtig guter Transfer“ für Bremen sei, wusste er natürlich nicht, welchen Wert diese Worte nur wenige Tage später haben würden. Inzwischen ist klar: Der 21 Jahre junge Österreicher, der zuvor von Bayern nur ausgeliehen war, dürfte bei Werder der Gewinner der Vorbereitung werden – obwohl er noch nicht einen Tag mit der Mannschaft trainierte.

Weil die beiden Innenverteidiger Milos Veljkovic (OP am gebrochenen Zeh) und Sebastian Langkamp (Faserriss in der Wade) länger ausfallen, steht Kohfeldt vor der Abreise ins Zillertal-Trainingslager an diesem Donnerstag nur noch ein gestandener Innenverteidiger zur Verfügung: Routinier Niklas Moisander, der im September 34 Jahre alt wird. Entsprechend sehnsüchtig wird Friedls Rückkehr aus dem Urlaub erwartet. Noch darf der sich von den Strapazen der U 21-EM erholen, am 8. Juli soll er im Zillertal das Training aufnehmen. Bis dahin sollen Spieler aus Werders U 23 das Abwehrloch stopfen.

Zunächst erstaunte Friedls Wahl

Nachdem er in seinen ersten eineinhalb Jahren bei Werder über den Status eines talentierten Ergänzungsspielers nicht hinaus kam, kündigte Friedl an, sich nun für einen Klub zu entscheiden, bei dem er die größte Aussicht auf regelmäßige Spiele sehe. Und wählte Werder. Auf den ersten Blick erstaunte das, weil die Bremer Viererkette eigentlich steht – und eher angenommen wurde, dass ein gestandener Profi als Verstärkung für die Defensive sinnvoll wäre. Doch nun könnte Friedl allein schon durch die Ausfälle seiner Konkurrenten schnell zu zahlreichen Einsätzen kommen.

Kohfeldt wollte ihn unbedingt

Für ihn spricht ohnehin seine Flexibilität, Friedl kann jede Position in der Abwehr spielen. Und in Kohfeldt weiß er einen Trainer hinter sich, der ihn fördern möchte. „Ich wollte Marco unbedingt behalten“, sagt Werders Chefcoach, „es hat mich sehr gefreut, dass wir das realisieren konnten“. Bis zu 3,5 Millionen Euro muss Werder an den FC Bayern überweisen und bekommt dafür einen Spieler, der seine Möglichkeiten erweitert hat, wie Kohfeldt erklärt: "Ich habe bei der U 21-EM mit Freude gesehen, wie er das auf der rechten Seite gespielt hat. Er kann also definitiv auch bei uns hinten rechts spielen. Das kann eine Möglichkeit sein, weil wir damit in der Spieleröffnung, aber gerade auch im letzten Drittel eine andere Option bekommen." Nämlich die, dass der Außenverteidiger nach innen zieht und mit seinem starken linken Fuß für Torgefahr sorgt. "Links kann er genauso spielen, das hat er schon bewiesen", weiß Kohfeldt, "ich sehe ihn, perspektivisch, am stärksten auf einer Innenverteidiger-Position. Da aber unabhängig davon, ob rechts oder links.“

Die dabei oft diskutierte Frage, ob neben Linksfuß Moisander ein zweiter Linksfuß im Abwehrzentrum überhaupt sinnvoll wäre, dürfte sich von selbst beantworten. Es gibt bei Werder derzeit gar kein anderes Gespann. Ein Nachteil muss das nicht sein, auch nicht in der Spieleröffnung, wie das langjährige Schalker Linksfuß-Duo Marcelo Bordon und Mladen Krstajic taktisch herausragend bewies.

Ist Werder wettbewerbsfähig?

Viel bedeutender ist die Frage, ob Werder mit dieser ausgedünnten Abwehr wettbewerbsfähig wäre. Schon vergangene Saison stand die Bremer Defensive nicht im Verdacht, das Prunkstück dieser Mannschaft zu sein. Die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr von Langkamp gleicht einer Lotterie, denn muskuläre Verletzungen sind im Heilungsverlauf schwer einzuschätzen. Gerade in einer Saisonvorbereitung mit ihren spezifischen Belastungen. Sportchef Frank Baumann schloss Nachkäufe für die zentrale Abwehr aus. Vielleicht ja auch nur Taktik...