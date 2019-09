Bremen. Auch in Dortmund haben sie so ihre Sorgen. Mats Hummels, seit Sommer wieder Boss der Abwehr des BVB, wird vermutlich nicht auflaufen können gegen Werder. „Es wird auf jeden Fall eng mit dem Einsatz“, sagte Hummels in einem Video-Interview auf der Vereins-Homepage und prophezeit: „Vielleicht geht's, aber tendenziell wird es eine knappe Kiste.“

Jeder Ausfall schmerzt, aber Dortmund könnte den Ausfall Hummels recht gut kompensieren. Der Kader bietet reichlich Potenzial und Alternativen in allen Mannschaftsteilen. „Sie verfügen auf jeder Position, bei vielen sogar doppelt, über unglaubliche Qualität", sagt Florian Kohfeldt, ohne sich dabei auf einen möglichen Ausfall Hummels zu beziehen. Ob Geschwindigkeit oder Passsicherheit: „Sie haben einen unglaublich guten Kader, der viele Varianten her gibt." Was den Trainer zum dem Schluss verleitet, dass „Dortmund eine der zwei, mit Leipzig vielleicht drei, schwersten Aufgaben ist, die es im deutschen Fußball gibt".

Kohfeldt gehört nicht zu den Trainern, die den Gegner stets etwas größer machen, um die eigenen Leistung hinterher gegebenenfalls die relativieren zu können. Er spricht respektvoll vom Gegner, schaut aber lieber auf seine Mannschaft. Was er da sieht, bereitet ihm Freude. Nuri Sahin kehrt nach Geld-Rot-Sperre zurück, Milot Rashica hat sich fit gemeldet, und mit Sebastian Langkamp und Milot Rashica kehren zwei Innenverteidiger zurück in den Kader. „Sie erweitern unsere Möglichkeiten", sagt Kohfeldt. „Wenn ich mir ein mögliches Mittelfeld anschaue, dann sage ich: Okay, das gefällt mir!" Wie er den BVB knacken will, verrät Kohfeldt nicht. Er sagt nur, dass es Schwachstellen gebe. Und das es am Ende immer auf eins hinauslaufe: „Wenn man gewinnen will, muss man ein Tor mehr schießen."