Spielt künftig in der Slowakei: Ole Käuper. (nordphoto)

"Ole konnte sich in den vergangenen Monaten in den Reihen unserer U23 fit halten. Für ihn ist es jedoch wichtig Spielpraxis zu sammeln, weshalb wir froh sind, dass die Leihe zustande kommt“, wird Sportchef Frank Baumann in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert.

Käuper befand sich nach Informationen der Deichstube bereits am Mittwoch in der 78.000-Einwohnerstadt Nitra, wo er ein Testspiel für seinen neuen Klub absolvierte. Der 24-Jährige hatte im Dezember 2017 sein Bundesliga-Debüt für Werder Bremen gefeiert, kam danach bei den Profis aber nicht mehr zum Zug. Nach mehr oder weniger erfolglosen Leihstationen bei Erzgebirge Aue und Carl Zeiss Jena kehrte der gebürtige Bremer im vergangenen Sommer an die Weser zurück, wo er sich bei der U23 fit hielt.