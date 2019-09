Die Worte waren deutlich, die Frank Baumann am vergangenen Dienstag gesprochen hatte: „Einmal kann es durchaus passieren, dass es einfach nicht so passt. Dass er mit der Spielweise vielleicht nicht zurechtkommt. Aber ein zweites Mal sollte es nicht passieren“, hatte Werders Sportchef gegenüber dem WESER-KURIER gesagt, als es um die Ausbootung von Ole Käuper beim Drittligisten FC Carl Zeiss Jena ging. Am Donnerstag haben Baumann und auch Trainer Florian Kohfeldt die Kritik am verliehenen Mittelfeldspieler erneuert.

„Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Ole ein sehr, sehr talentierter Fußballer ist. Nichtsdestotrotz muss er lernen, was Profifußball bedeutet. Wenn er das schafft, glaube ich immer noch an ihn“, sagte Kohfeldt. Werders Chefcoach hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie groß das Potenzial des mittlerweile 22-Jährigen sei. Auch jetzt noch ist er überzeugt davon, dass dem gebürtigen Bremer eines Tages der langfristige Sprung in die Bundesliga gelingen könne. Er sagte aber auch: „An seinem Talent wird es nicht liegen, wenn es nicht klappt.“ Heißt im Umkehrschluss: Es liegt an der Einstellung zum Beruf. Kein allzu gutes Zeichen für einen Fußballspieler, der seine Karriere eigentlich noch vor sich hat.

Vertrauen in Käupers Charakter

Frank Baumann hofft, dass Käuper nach diesem erneuten Rückschlag die richtige Reaktion zeigt. „Wir haben bei Ole die Hoffnung definitiv noch nicht aufgegeben, aber er muss jetzt gewisse Lehren aus diesen Situationen ziehen.“ An eine charakterliche Schwäche des Jungprofis glaubt er indes nicht. So könne er sich nicht vorstellen, dass der Drittligist plötzlich nicht mehr seinen Ansprüchen genüge und er sich für einen besseren Spieler halte, der er vielleicht in Wahrheit sei. „Er hätte auch zu anderen Klubs gehen können, wo die Bedingungen eventuell besser gewesen wären und es vielleicht auch insgesamt leichter für ihn gewesen wäre“, sagte Baumann. „Aber es war bewusst seine Entscheidung, jetzt nach Jena zu gehen.“

Die Rückkehr dieses Tatendrangs erhofft er sich jetzt für die nahe Zukunft. „Die letzten Wochen hat er sich dann aber doch etwas hängen lassen und die 100 Prozent, die man - egal wo man spielt - immer abrufen muss, eben nicht immer abgerufen“, sagte Baumann. „Für Ole ist es definitiv noch nicht zu spät, aber er muss jetzt dringend aufwachen.“ Bis zum kommenden Sommer ist Käuper noch an die Thüringer verliehen - und daran wird sich trotz der Degradierung in die Oberliga-Mannschaft des Klubs auch nichts ändern. „Für diese Saison ist er Spieler von Carl Zeiss Jena. An eine Auflösung des Leihvertrages verschwenden wir, Ole und auch Jena überhaupt keinen Gedanken“, sagte Baumann.