So eine Geschichte kann man nicht erfinden: Während der Trainerstab und die medizinische Abteilung bei Werder in diesen Tagen alles versuchen, damit nicht noch mehr Spieler ausfallen, verlor draußen vor dem Stadion der „Eisenfuß“ von Horst-Dieter Höttges am Dienstag seinen großen Zeh. Werder-Fans brauchen in diesen Tagen eine gesunde Portion Humor.

Weil der Sockel der legendären Statue vor der Ostkurve ausgetauscht werden soll, machten sich zwei Handwerker mit einem Presslufthammer ans Werk. Die Operation am Bein misslang gründlich. Der große Zeh brach ab und muss nun ebenso erneuert werden wie der Sockel.

Ein ganz großer Spieler

Höttges war als „Eisenfuß“, also als knallharter Abwehrspieler, in die Geschichte eingegangen. Für Werder schoss der heute 76-Jährige in 420 Spielen 55 Tore, darunter 40 Elfmeter. 66 Länderspiele (ein Tor) kamen hinzu. Höttges nahm an den Weltmeisterschaften 1966 und 1970 teil, wurde 1972 dann Europameister und 1974 Weltmeister. Sein letztes Spiel im DFB-Dress bestritt er beim historischen 0:1 gegen die DDR in Hamburg. 1978 beendete er seine große Karriere.

Wie lange sein Eisenfuß nun ausfällt, ist noch nicht bekannt...