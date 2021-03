Werders Spiel in Bielefeld fiel wegen Schneefalls aus. (Arminia Bielefeld/dpa)

Spielabsagen, immer wieder Spielabsagen! Wohl kaum ein anderes Team musste sich in der jüngeren Vergangenheit so oft mit ausgefallenen und abgesagten Spielen beschäftigen wie Werder Bremen. Allein vier Mal traf es die Bremer binnen der vergangenen zwölf Monate. Und früh in den 1970er-Jahren gab es mal einen Fall, der ein bisschen an die aktuelle Verlegung der Pokalpartie beim SSV Jahn Regensburg erinnert. Ein Überblick.

1. März 2020: Das Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt findet nicht wie geplant an jenem Sonntag statt. Grund: Wegen einer Orkanwarnung war das Europa-League-Spiel der Eintracht bei RB Salzburg von Donnerstag auf Freitag verlegt worden. Den Frankfurtern wären bis zur Partie in Bremen also keine 48 Stunden Zeit zur Erholung geblieben, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) ordnet deshalb die Verlegung des Bundesligaspiels an. Sehr zum Ärger der tief im Abstiegskampf steckenden Bremer. Gespielt wird schließlich erst am 3. Juni, Werder verliert mit 0:3.

Mehr zum Thema Pokalspiel Regensburg-Werder Eine Absage und die Gefahr dahinter Die Absage des Pokalspiels gegen Regensburg wegen Corona-Infektionen sei richtig, kommentiert Werder-Sportchef Frank Baumann. Der Termin-Findung für das Nachholspiel ... mehr »

16. März 2020: Auf dem Plan steht ein Montagsspiel. Werder gegen Bayer Leverkusen, es wäre das erste Geisterspiel im Weserstadion geworden. Doch noch bevor die Bundesregierung die gesamte Liga ab diesem Spieltag in den Lockdown schickt, sagt die Bremer Politik nach einigen Diskussionen das Werder-Heimspiel ab. Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Innensenator Ulrich Mäurer befürchten die Versammlung von 2 000 bis 3 000 Menschen am Stadion und verbieten die Austragung der Partie. Die Maßnahme geht letztlich aber im Gesamt-Lockdown unter.

7. Februar 2021: Die Bremer Mannschaft wacht am Morgen in einem Bielefelder Hotel auf und schaut auf eine im Schnee versinkende Stadt. 30, 40, 50 Zentimeter Neuschnee fallen in Ostwestfalen. Die Wettervorhersage hatte Recht behalten, an Fußball ist in Bielefeld nicht zu denken, das Spiel wird konsequenterweise abgesagt. Werder zuckelt im Bus zurück nach Bremen und weiß: Diese Reise hätten sie sich bei etwas mehr Weitsicht der DFL sparen können. Nachholtermin für das Spiel: 10. März, also Mittwoch kommender Woche.

Mehr zum Thema Starke Schneefälle Bundesliga-Partie von Arminia Bielefeld gegen Bremen abgesagt Der Wintersturm über Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hat auch Auswirkungen auf die Fußball-Bundesliga haben. Die Partie zwischen Arminia Bielefeld und Werder ... mehr »

1. März 2021: Einen Tag vor dem angesetzten Spieltermin wird das DFB-Pokal-Viertelfinale bei Jahn Regensburg abgesagt. Mehrere Corona-Infektionen im Team des Zweitligisten sind der Grund. Werder erfährt früh genug davon und reist erst gar nicht in die Oberpfalz.

10. Februar 1973: Wo Werder an diesem Tag gegen Köln hätte spielen sollen, spielt niemand. Die Bremer haben eine Verlegung der Partie beantragt, weil sich ein Großteil der Mannschaft, damals „Millionenelf“ genannt, mit der Grippe angesteckt hat. Es ist die erste Spielabsage wegen einer Grippe-Infektion in der Liga-Geschichte. Eine Woche später stehen die Bremer wieder auf dem Platz. Gegen Braunschweig gelingt ein 4:2-Sieg, und deren Trainer Otto Knefler wundert sich: „Die Bremer müssen einen Wunderdoktor gefunden haben. Ich hatte jedenfalls den Eindruck, dass nicht die Werder-Spieler, sondern wir grippekrank waren.“