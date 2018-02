Was sich bereits am Montag andeutete, ist nun fix: Lamine Sané geht in die USA. Der MLS-Klub Orlando City gab die Vertragsunterschrift des Innnenverteidigers bekannt. Sané wird in Orlando die Rückennummer 22 erhalten. „Er bringt Erfahrung auf höchstem Niveau“, wird Team-Manager Niki Budalic in dem offiziellen Statement des Vereins zitiert. Was Sané noch fehlt, ist das für Leistungssportler erforderliche Arbeitsvisum für die USA. Dabei sollte es sich allerdings um eine Formsache handeln.

Laut amerikanischer und französischer Medien soll Sané für zwei Jahre und ablösefrei nach Florida wechseln. Werder hatte Sané im Sommer 2016 ablösefrei von Girondins Bordeaux verpflichtet. Durch Sanés Wechsel in die USA spart Werder immerhin das Gehalt für vier Monate. Im Sommer wäre Sanés Vertrag ohnehin ausgelaufen.

NEWS: City acquires defender Lamine Sané from SV Werder Bremen. #VamosOrlando



Details https://t.co/jQoHjQA3S4 pic.twitter.com/z541Y7TZut — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) February 20, 2018

Sané hatte sich bei Werder ins Abseits manövriert, nachdem er kurz vor Ende der Transferperiode in Deutschland Trainingseinheiten geschwänzt hatte. Ein Wechsel zum französischen Erstligisten FC Metz hatte sich wenig später zerschlagen.