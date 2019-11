Muss nicht nach Asien: Yuya Osako darf die Länderspielpause in Bremen verbringen. (nordphoto)

Da haben die Bremer Verantwortlichen eine guten Job gemacht! Wochenlang hatte Yuya Osako wegen seiner schweren Oberschenkelverletzung gefehlt und Werder in dieser Zeit kein einziges Spiel gewonnen. Jetzt darf der Angreifer die Länderspielpause nutzen, um im Training bei Werder weiter an seiner Fitness zu arbeiten. „Yuya kann hier in Bremen bleiben“, bestätigte Sportchef Frank Baumann dem WESER-KURIER, „so haben wir es mit ihm und mit dem japanischen Nationaltrainer besprochen. Für Japan stehen keine extremst wichtigen Spiele an, deshalb kann er bei uns im Training seinen Rückstand nach der Verletzung aufholen.“

Kein Testspiel in der Pause

Japan spielt am 14. November in der WM-Qualifikation in Kirgisistan, es folgt ein Freundschaftsspiel in Osaka gegen Venezuela. Die zweiwöchige Länderspielpause beginnt nach diesem Wochenende und damit nach dem Bremer Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (Anstoß 13.30 Uhr). Ein Testspiel wird es in der Länderspielpause für Werder diesmal nicht geben. Weil viele Spieler schon wieder im Rhythmus seien, wollen man „den Schwerpunkt auf die Trainingseinheiten legen“, erklärte Baumann, und man wolle diese Tage nicht durch ein Testspiel unterbrechen. Nach der Pause steht für Werder das Heimspiel gegen Schalke 04 an.