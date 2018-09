Yuya Osako stand bislang in allen vier Pflichtspielen in dieser Saison in der Werder-Startelf – nun muss er passen. Der Japaner fehlt wegen Magen-Darm-Problemen beim Auswärtsspiel in Augsburg (Sonnabend, 15.30 Uhr). Als Alternativen für die Außenbahn stehen Milot Rashica und Florian Kainz parat.

Unklar ist noch, ob Innenverteidiger Sebastian Langkamp (Oberschenkelprobleme) rechtzeitig fit wird und zum Bremer Kader gehört. Das entscheidet sich nach dem Abschlusstraining am Freitag.

Bis auf #Osako sind alle Mann an Bord beim Abschlusstraining vor #fcasvw. Auch #Langkamp ist wieder dabei. #werder — Mein Werder (@WK_MeinWerder) September 21, 2018

