Yuya Osako bot gegen Leipzig eine miserable Leistung. (nordphoto)

Jiri Pavlenka (Note 4)



Kein Spiel für einen Torhüter. Bei den ersten beiden Toren ohne Chance, lernte aber immerhin ständig RB-Angreifer aus nächster Nähe kennen. Beim 0:3 von Mukiele getunnelt.

Milos Veljkovic (Note 5)

Begann mit dem nötigen körperlichen Einsatz, ließ sich dann aber vor dem 0:2 zu leicht wegschubsen. Ließ fortan das Spiel über sich ergehen.

Kevin Vogt (Note 2 / bis 61.)

Wenigstens er konnte dagegenhalten. Klärte oft in höchster Not. Hätte sich beinahe aber auch in die lange Liste der Bremer Eigentorschützen eingetragen. Werders bester Mann musste verletzt raus.

Ömer Toprak (ab 61. / nicht zu benoten)

Musste als Abwehrchef aushelfen.

Niklas Moisander (Note 5)

Konnte anfangs noch durch Stellungsspiel gegen die schnelleren Leipziger Angreifer klären. Das war es aber auch schon. Hatte seine stärkste Szene, als er Osako nach dem 0:1 ausschimpfte.

Theo Gebre Selassie (Note 4)

Bei seinem Comeback merkte man ihm zunächst die lange Verletzungspause durch viele Ungenauigkeiten an. Steigerte sich aber. Versuchte, nach vorne Druck zu entwickeln und spielte hinten Feuerwehr.

Marco Friedl (Note 4)

Reihte sich in die schwache Defensive ein. Sein Fernschuss nach 33 Minuten war Werders erster (!) Torschuss.

Maximilian Eggestein (Note 5)

Nach vorne nicht handlungsschnell genug. Bittere 16. Minute: Ein unnötiges Foul im Niemandsland des Mittelfeldes, das ihm eine Gelbsperre fürs Dortmund-Spiel einbrachte und RB den Freistoß, der zum 0:1 führte.

Davy Klaassen (Note 5)

Für Leipzig ein leicht zu bespielendes Opfer beim Pressing, verlor viele Bälle und konnte das Spiel nie an sich reißen. Die Arme taten ihm weh vom Dirigieren, blieb aber ohne eigene starke Szenen.

Leo Bittencourt (bis 81. / Note 4)

Viel unterwegs, selten am Ball. Und wenn, dann meist gefoult. Seine abgefälschte Hereingabe war bis dahin Werders beste Chance (45.+2). Nach vorne ohne Durchschlagskraft.

Johannes Eggestein (ab 81. / nicht zu benoten)

Durfte mal kurz mitmachen.

Milot Rashica (Note 5)

Er war bemüht, das ist vielleicht die beste Formulierung. Wollte Szenen einleiten oder selbst gefährlich werden, aber wie so oft zuletzt klappte das nicht.

Yuya Osako (bis 65. / Note 6)

Als er das 0:1 verschuldete, weil er seinen Mann laufen ließ, wusste man wenigstens, dass er tatsächlich auf dem Platz stand. Bis dahin unsichtbar. Hing auch beim 0:2 mit drin. Körperlich gegen die RB-Kraftpakete völlig unterlegen. Schwacher Auftritt, mal wieder. Weil es die Sieben hier nicht gibt, bekommt er die Sechs.

Josh Sargent (ab 65. / nicht zu benoten)

Erneut ohne Akzente.