Yuya Osako enttäuschte auf ganzer Linie. (nordphoto)

Jiri Pavlenka (Note 4)

Wurde zunächst nicht geprüft, musste trotzdem schon vor der Pause zweimal den Ball aus dem Netz holen. Das 0:3 ging zur Hälfte auf seine Kappe, berechnete den Ball falsch. Dafür stark gegen Cordoba (71.), schwächer bei dessen Treffer zum 1:4.

Theo Gebre Selassie (Note 5)

Defensiv nicht der Mr. Zuverlässig früherer Zeiten. Über seine Seite entstand das 0:1, beim 0:2 war er nicht widerstandsfähig gegen Lukebakio. Hing auch beim dritten Tor mit drin.

Marco Friedl (Note 3)

Weitgehend abgeklärter Auftritt in der Innenverteidigung, hatte dann aber Glück, dass sein elfmeterreifes Foul an Pekarik vom Schiedsrichter noch außerhalb des Strafraums gedeutet wurde. Danach mit einigen starken Szenen, teils auch in höchster Not.

Niklas Moisander (Note 4)

Das übliche Moisander-Spiel: Solide Kommunikation und Organisation in der Defensive, aber weder entscheidende Akzente, noch konnte er am Spielstand was ändern. Blockte Cunha stark weg (56.), das aber gelang vor dem 0:3 gegen Cordoba nicht.

Ludwig Augustinsson (Note 3)

Einige gute Eckbälle, die Hertha klären konnte. Insgesamt zu wenig gefährliche Aktionen nach vorne, weil Werder zu selten im Ballbesitz war. Bereitete aber das 1:3 vor.

Maximilian Eggestein (Note 5)

Schwacher Auftritt. War seinen Kollegen selten eine Hilfe, so auch vor dem Treffer zum 0:2, als er den Ball im Mittelfeld verlor. Steigerte sich in der Schlussphase etwas.

Davy Klaassen (bis 64. / Note 5)

Selbstbewusster Beginn, gab den ersten Torschuss ab (13.), der jedoch weit am Tor vorbei flog. Fortan lief das Spiel weitgehend an ihm vorbei.

Nick Woltemade (ab 64. / nicht zu benoten)

Hatte Mühe, auf dem Niveau mitzuhalten.

Yuya Osako (bis 46. / Note 6)

Viel mehr Schatten als Licht. Hatte mehr Ballverluste als andere Ballkontakte. Nach vorne nicht durchsetzungsstark genug, zudem von Hertha oft hart angegangen oder abgeschirmt.

Leonardo Bittencourt (ab 46. / Note 3)

Schon nach wenigen Ballkontakten ein guter Fernschuss! Brachte Willen und Tempo ins Bremer Angriffsspiel.

Josh Sargent (Note 4)

Blieb links außen im 4-4-2 lange ohne Bindung zum Spiel. Trotzdem eine gute Chance vor der Pause, aber Schwolow parierte (31.). War beim 0:1 weit weg, obwohl einer seiner Gegenspieler traf.

Davie Selke (Note 4)

Hatte es schwer gegen die Berliner Abwehr-Kanten. Zunächst keine Torchance, machte aber engagiert viele Meter. Köpfte das 1:3 und feierte das übertrieben.

Tahith Chong (bis 65. / Note 4)

Bundesligadebüt mit guten und schlechten Momenten. Oft zu spät hinten, dafür nach vorne an fast jeder guten Aktion beteiligt.

Niclas Füllkrug (ab 65. / nicht zu benoten)

Hatte immerhin eine gute Torchance.