Es ist zwar noch ein Jahr hin bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio, doch in Japan ist das Großereignis natürlich schon ein riesiges Thema. Als Gastgeber ist die japanische Fußballmännermannschaft qualifiziert, und die japanischen Medien berichten aktuell über die mögliche Zusammenstellung des Kaders. Bei Olympia treten U23-Teams an, die mit maximal drei älteren Spielern verstärkt werden müssen. Die japanische Sportzeitung „Sports Hochi“ schreibt nun, dass es vier Kandidaten für diese drei Plätze gebe. Einer davon ist Werder-Stürmer Yuya Osako.

Der 29-Jährige ist Japans Fußballer des Jahres 2018 und in seinem Heimatland äußerst populär. Wenn Osako für Olympia nominiert werden würde, wäre das also keine Überraschung. Das olympische Fußballturnier dauert vom 26. Juli bis 8. August, vorher bereiten sich die Teams darauf vor. Osako würde bei Werder also die komplette Vorbereitung auf die Saison 2020/21 verpassen. Die Vereine sind übrigens nicht verpflichtet Spieler, die älter als 23 Jahre sind, für Olympia abzustellen. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass Werder Osakos Traum von einer Olympia-Teilnahme im Heimatland zerstören würde.

Laut „Sports Hochi“ wurden die Klubs der Olympia-Kandidaten bereits vom japanischen Verband informiert. Neben Osako sollen Shoya Nakajima (FC Porto), Gaku Shibasaki (La Coruna) und Gen Shoji (Toulouse) ebenfalls auf der Liste der Ü23-Kandidaten für Olympia stehen.