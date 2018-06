Das Spiel begann gleich mit einem echten Aufreger – und Werders Neuzugang war mittendrin. Yuya Osako tauchte frei vor dem kolumbianischen Tor auf, sein Schuss wurde jedoch pariert. Beim anschließenden zweiten Versuch von Dortmunds Shinji Kagawa verhinderte Feldspieler Carlos Sanchez dann per Hand einen Rückstand. Die Folge: Schiedsrichter Damir Skomina aus Slowenien entschied auf Strafstoß und zeigte zugleich die Rote Karte. Den fälligen Elfmeter versenkte Kagawa sicher (6.).

Trotz der Führung und der personellen Überzahl waren es anschließend jedoch die Südamerikaner, die das Spiel mehr und mehr an sich rissen. Kurz vor der Pause schlug sich das auch im Ergebnis nieder – und wieder war der Unparteiische gefordert. Juan Quintero schob den Ball bei einem schmeichelhaften Freistoß frech unter der springenden Mauer der Japaner durch, die Kugel trudelte förmlich aufs Tor zu. Keeper Eiji Kawashima streckte sich zwar, der Ball hatte die Linie dennoch knapp überschritten. Alle Proteste blieben ohne Erfolg, die Torlinientechnik lieferte den endgültigen Beweis für die Gültigkeit des 1:1 (39.).

Per Eckball ins Glück

Im zweiten Durchgang blieb die Partie munter. Gelegenheiten gab es auf beiden Seiten, für den nächsten Jubelsturm sorgte dann aber tatsächlich Werders künftiger Offensivakteur. Nach einer Ecke stieg Yuya Osako am höchsten und traf per Kopf zur abermaligen Führung der Asiaten (73.). Wenig später war für den baldigen Bremer, der zum "Man of the Match" gekürt wurde, Schluss, für ihn kam der Ex-Mainzer Shinji Okazaki aufs Feld (85.). Kolumbien versuchte in den letzten Minuten zwar noch einmal alles, eine erneute Korrektur des Resultats gelang jedoch nicht mehr.

Die Japaner spielen am kommenden Sonntag um 17 Uhr (MEZ) in Jekaterinburg ihre zweite Partie des Turniers gegen die Auswahl des Senegals. Anschließend treffen die weiteren Kontrahenten der Gruppe H, Polen und Kolumbien, aufeinander.