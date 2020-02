Hängende Köpfe und schlechte Noten, wenigstens das passte bei Werder am Wochenende zusammen. (nordphoto)

Jiri Pavlenka (Note: 3)

Musste nach einer Viertelstunde am Rücken behandelt werden, nachdem er bei einer Faustabwehr angerempelt wurde. Kohfeldt ließ Ersatzmann Stefanos Kapino warmlaufen, ohne ihn einwechseln zu müssen. Nach toller Parade in der 50. Minute fasste er sich sofort wieder an den Rücken. Bei den Toren chancenlos.

Ömer Toprak (bis 69./Note: 5)

Rückte für Veljkovic in die Startelf, nachdem er im Pokal gegen Dortmund auf der Bank saß. Er hatte etliche Unsauberkeiten im Aufbauspiel, einige davon unbedrängt. Kein guter Auftritt gegen den Aufsteiger.

Fin Bartels (ab 69./keine Note)

Seine Einwechselung blieb ohne Effekt. Nicht zu benoten.

Kevin Vogt (Note 4)

Zunächst im Zentrum einer Dreierkette, nach der Pause rückte er bei Ballbesitz häufig ins defensive Mittelfeld auf. Störte vor dem 0:2 nicht entscheidend.

Niklas Moisander (Note 4)

Defensiv stand der Kapitän stabil, weil er von Unions Offensive selten gefordert wurde. Aber auch Moisander hatte seine Probleme im Spielaufbau, was mitunter am mangelnden Tempo lag.

Leo Bittencort (Note 4)

Suchte meist den Weg an der Linie entlang in die Offensive. Wenn es gefährlich wurde, war er häufig beteiligt.

Marco Friedl (Note 4)

In der Defensive wurde er wenig gefordert. Den Platz, den er auf der linken Außenbahn hatte, nutze er jedoch zu selten.

Maxi Eggestein (Note 4)

Klärte in der 20. Minute in höchster Not gegen Andersson. Kurz darauf vergab er die erste Bremer Chance nach feinem Rückpass von Bittencourt, als er knapp rechts am Tor vorbeischoss.

Davy Klaassen (Note 5)

Mangelnden Fleiß kann man ihm nie vorwerfen, wohl aber den einen oder anderen Fehlpass in Situationen, die gefährlich hätten werden können. Die Räume im zentralen Mittelfeld waren sehr eng, trotzdem hätte Klaassen vieles besser lösen können.

Yuya Osako (bis 77./Note 5)

Er war bemüht, bewegte sich viel, hatte aber auch sehr viele Ballverluste. Wie so oft mit viel zu körperlosem Spiel. Vergab in der 55. Minute nach Vogts Kopfballvorlage eine große Chance zum 1:1.

Claudio Pizarro (ab 77./keine Note)

Sollte mal wieder etwas retten, was nicht zu retten war. Auch von ihm nicht. Nicht mehr zu benoten.

Davie Selke (bis 69./Note 4)

Nach seiner Hüftverletzung im Pokal gegen Dortmund wieder in der ersten Elf. Sah nach 15 Minuten Gelb für eine Schwalbe. Zu Recht und mit Folgen: Selke ist nächste Woche gegen Leipzig gesperrt. Er löste sich häufig geschickt, um als Anspielstation zu dienen. Das reichte aber nicht.

Josh Sargent (ab 69./keine Note)

Seine Einwechselung blieb ohne Effekt. Nicht zu benoten.

Milot Rashica (Note 5)

Versuchte immer wieder, sich im Dribbling durchsetzen, fast immer jedoch vergeblich. Tauchte mit zunehmender Spieldauer völlig ab.