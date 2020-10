Yuya Osako bestritt sein 46. Länderspiel für Japan. (dpa)

Gegen Arminia Bielefeld kam er nicht zum Einsatz, gegen Schalke spielte er nur kurz, doch bei der japanischen Nationalmannschaft konnte Yuya Osako am Freitag wieder Spielpraxis sammeln. Beim Test gegen Kamerun kam der Werder-Profi in seinem 46. Länderspiel über die volle Distanz als Mittelstürmer zum Einsatz. Die Partie endete 0:0.

Austragungsort des Länderspiels war Utrecht in den Niederlanden. Das deutsche Nachbarland ist ein Corona-Risikogebiet. Osako reist nun zurück nach Bremen, begibt sich für fünf Tage in die vorgeschriebene häusliche Quarantäne und steht für das Bundesliga-Spiel in Freiburg am 17. Oktober wieder zur Verfügung. Diese Regelung hatte Werder mit dem japanischen Verband getroffen. Das zweite Testspiel gegen die Elfenbeinküste am Dienstag, das ebenfalls in den Niederlanden stattfindet, lässt Osako aus.