Nach seinem guten Saisonstart mit drei Toren in drei Spielen hat Werders Mittelfeldspieler Yuya Osako seine starke Form auch im Nationalteam bestätigt. Bei Japans 2:0-Sieg am Donnerstag in Kashima gegen Paraguay stand Osako in der Startelf und erzielte nach 23 Minuten die 1:0-Führung durch einen Schuss in den Winkel. Nach 67 Minuten durfte er das Feld verlassen. Bevor es nach Bremen zurückgeht, spielt Osako mit Japan noch in der WM-Qualifikation gegen Myanmar (10. September).

Auch vier weitere Bremer Profis sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Torhüter Jiri Pavlenka trifft am Samstag mit Tschechien in der EM-Qualifikation auf den Kosovo; zum Duell mit seinem Bremer Teamkollegen Milot Rashica kommt es dabei aber nicht, weil der Angreifer wegen seiner Adduktorenverletzung ausfällt. Am 10. September spielt Tschechien zudem noch gegen Montenegro.

Josh Sargent steht im Kader des US-Nationalteams für die Partien gegen Mexiko (6. September) und Uruguay (10. September). Marco Friedl spielt mit Österreichs U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen Andorra (an diesem Donnerstag) und Albanien (9. September). Johannes Eggestein führt die deutsche U21 als Kapitän an, es geht zunächst an diesem Donnerstag (18.15 Uhr) in einem Freundschaftsspiel gegen Griechenland, bevor am 10. September das EM-Qualifikationsspiel gegen Wales folgt (20 Uhr).