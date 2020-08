Am Donnerstagmorgen ging es für die Werder-Profis zurück auf den Trainingsplatz, Yuya Osako fehlte dabei allerdings. Wie der Verein mitteilte, steckte jedoch keine Verletzung dahinter, der Offensivspieler setzte aus privaten Gründen mit der Einheit aus. Ins Trainingslager nach Zell am Ziller werde Osako am Freitag aber ganz normal mitreisen.

Das gilt auch für Nick Woltemade. Das Sturmtalent durfte die jüngste Schicht auslassen, nach Klubanlagen legte er eine geplante Pause und arbeitete stattdessen individuell. Derweil erholt ich Abwehrchef Niklas Moisander weiterhin von seiner Wadenverletzung aus der Vorwoche. Verstärkung gab es für die Profis aus dem U23-Kader. So durften Dominik Becker, Kyu-Hyun Park, Maik Nawrocki und abermals Julian Rieckmann beim Team von Trainer Florian Kohfeldt mitmischen.