Demnach müsse Osako nur noch den Medizincheck bestehen. Der 27-jährige Japaner, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist, soll bei Werder einen langfristigen Vertrag erhalten. Laut der „Deichstube“ beträgt die Ablösesumme sechs Millionen Euro.

Osakos Vertrag beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln läuft noch bis 2020. Der japanische Nationalspieler wäre Werders erster Transfer für die kommende Spielzeit. In der abgelaufenen Saison absolvierte Osako 25 Bundesliga-Spiele für den Effzeh, dabei erzielte er vier Tore und bereitete zwei Treffer vor. In der Europa League gelangen ihm in sechs Partien zwei Tore.

