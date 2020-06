Leonardo Bittencourt und Yuya Osako konkurrieren momentan um einen Platz in Werders Offensive. (nordphoto)

Für Florian Kohfeldt haben sich die Denkansätze in jüngster Zeit verändert. Lange Zeit musste er überlegen, welchen Spieler er aufgrund schwacher Leistungen aus der Mannschaft nimmt. Momentan jedoch denkt der Werder-Trainer eher darüber nach, welcher Akteur aus der zweiten Reihe stark genug ist, um jemanden aus der Startelf zu verdrängen. „Ich habe den Vorteil, dass die, die spielen, nicht enttäuschen“, verdeutlichte Kohfeldt am Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem Nachholspiel gegen Frankfurt. Große Veränderungen im Vergleich zum 1:0 gegen Schalke sind somit eher nicht zu erwarten.

Für die Partie gegen Frankfurt meldeten sich die angeschlagenen Leonardo Bittencourt (Beckenprellung) und Milot Rashica (Adduktorenprobleme) fit. Beide dürften in der Offensive weiterhin gesetzt sein. Beim formschwachen Rashica hofft Kohfeldt darauf, dass er zur alten Stärke findet. Bittencourt sorgte mit seinen Treffern gegen Freiburg und Schalke für zwei Siege. „Das waren tolle Tore und spielentscheidende Szenen“, sagte Kohfeldt, war aber darauf bedacht, Bittencourt nicht über den grünen Klee zu loben. Also fügte der Coach hinzu: „Ich würde mir von Leo noch etwas mehr Zwischenraumspiel wünschen und dass er etwas geduldiger in den Räumen bleibt.“ Zudem hob Kohfeldt hervor, dass Bittencourts Konkurrent Yuya Osako gegen Schalke in der zweiten Halbzeit gut gespielt habe, auch wenn das in der öffentlichen Wahrnehmung anders dargestellt werde, wie der Trainer anmerkte. Trotz dieser Aussage dürfte Bittencourt gegenüber Osako momentan aber die Nase vorn haben.

Um die Rolle als vordere Spitze konkurrieren Josh Sargent und Davie Selke. Sargent fehlte zwar zuletzt die Torgefahr, doch er arbeitete defensiv sehr viel für die Mannschaft. In der Abwehr steht Milos Veljkovic nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung und dürfte Sebastian Langkamp auf der Position des rechten Innenverteidigers verdrängen. Auf der linken Abwehrseite wartet der wieder genesene Ludwig Augustinsson weiter auf seine Chance. Eine Umstellung wollte Kohfeldt nicht ausschließen: „Ludwig hat eine sehr hohe Qualität, er drängt auf seinen Platz, und wir haben eine enge Taktung an Spielen.“ Für Marco Friedl spricht jedoch, dass er auf der linken Seite nun dreimal überzeugende Leistungen ablieferte.

Klar ist nur: Wenn Kohfeldt in der Abwehr wechselt, dann am liebsten direkt in der Startelf und nicht während einer Partie. „Wenn in der letzten Reihe alles gut funktioniert, nehme ich im Spiel nicht so gerne Veränderungen vor, weil Automatismen dort sehr wichtig sind.“

Die mögliche Aufstellung:

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Vogt, Moisander, Friedl - M. Eggestein, Klaassen - Bittencourt - Rashica, Sargent