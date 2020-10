Yuya Osako muss sich im Werder-Training wieder anbieten. (nordphoto)

Bei dem, was Werder so alles macht, stehen Aufwand und Ertrag nicht immer in einem gesunden Verhältnis. Das gilt auch im Fall von Yuya Osako. Vor der Länderspielpause stürzte sich Werder wegen ihm in schwierige Gespräch mit dem japanischen Verband und handelte schließlich einen Kompromiss aus: Osako durfte zwar zum Lehrgang der Japaner ins Risikogebiet in den Niederlanden reisen, dort aber nur an einem Spiel teilnehmen und kam sofort danach zurück nach Bremen, um sich in eine fünftägige Quarantäne zu begeben - so, wie es die Behörden vorschreiben. Ziel dieses ganzen Aufwandes: Osako sollte Werder auf keinen Fall beim ersten Bundesligaspiel nach der Länderspielpause in Freiburg fehlen. Und dann? Tja, dann nahm Trainer Florian Kohfeldt den Mittelfeldspieler gar nicht mit nach Freiburg, Osako stand nicht im Bremer Kader.

„Zum Teil hat es mit der Nationalmannschaft zu tun gehabt, das war aber nicht der alleinige Grund“, sagt Werders Sportchef Frank Baumann, „das war auch der Konkurrenzsituation geschuldet. Wir haben aktuell keine Verletzten. Dann ist auch mal einer draußen, der vielleicht nicht damit rechnet und davor immer dabei war. Und wir mussten im Offensivbereich ein, zwei Spieler Zuhause lassen. Das hat jetzt Yuya getroffen. Nächste Woche kann das komplett anders ausschauen.“

Kaum Training wegen der Quarantäne

Kohfeldt erklärte in Freiburg, dass Osako wegen der Quarantäne und des fehlenden Trainings nicht seine volle Leistung hätte bringen können. „Deshalb war es eine Absprache zwischen ihm und mir“, sagte der Trainer. Auch Baumann fand es im Rückblick „sicher nicht optimal, dass der Spieler fünf Tage raus war“. Aber das ist eben die Folge der Länderspiele während der Pandemie.

Kohfeldt sprach von einer „absoluten Härtefallentscheidung, weil alle Spieler gesund sind. Das sind Luxusprobleme, die ich nach der vergangenen Saison nun sehr gerne habe. Dementsprechend war Yuya jetzt nicht im Kader, das wird aber kommende Woche mit Sicherheit wieder ganz anders sein. Denn: Wir werden ihn brauchen. Und ich bin sehr froh, einen Yuya Osako im Kader zu haben – definitiv.“

Zuletzt hatte Osako seinen Stammplatz bei Werder jedoch schon vor der Länderspielpause verloren, weil seine Leistung am ersten Spieltag gegen Hertha BSC (1:4) ebenfalls nicht optimal war. Nun muss er sich im Training für eine nächste Chance anbieten und sich wieder einen Platz erkämpfen – ob im Kader, oder in der Startelf, das muss dann Kohfeldt entscheiden.