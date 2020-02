Yuya Osako überzeugte gegen Dortmund als Passgeber. (nordphoto)

Florian Kohfeldt freute sich diebisch. Als er nach dem 3:2-Sieg gegen Dortmund auf Yuya Osako angesprochen wurde, konnte der Werder-Trainer eine Geschichte erzählen, die ihm sichtlich Freude bereitete. Osako stand zum ersten Mal im Kalenderjahr 2020 in der Startelf und zeigte, ganz im Gegensatz zu den vorherigen Spielen, eine ansprechende Leistung. Kohfeldt erklärte daraufhin augenzwinkernd, was sich am Vorabend des Pokal-Achtelfinals am kulinarischen Ablauf verändert hatte. „Ich habe Montagabend in Absprache mit unserem Teammanager Dustin Haloschan das Abendmenü umgestellt. Wir hatten neben den üblichen Vorspeisen das erste Mal Sushi", sagte Kohfeldt. "Das war das ganze Geheimnis. Yuya hat zum ersten Mal Sushi gegessen vor einem Spiel."

Ansonsten habe sich der Japaner ganz normal auf das Spiel vorbereitet. Kohfeldt habe ihn „genau wie jedes Mal“ in den Arm genommen, schilderte der Coach. „Dabei habe ich ihm wie immer gesagt: Yuya, wenn du einen Ball verlierst, steh sofort wieder auf.“ Hintergrund: Osako fiel zuletzt vor allem durch Reklamieren und verlorene Zweikämpfe auf. Laut Kohfeldt habe die Körpersprache des 29-Jährigen in den vergangenen Wochen „nicht gut gewirkt“.

Vorlage für Rashica

Das war beim Pokalspiel anders. Osako zeigte eine verbesserte Ausstrahlung, wirkte viel robuster und bewegte sich gut in den Räumen. Immer wieder glänzte der japanische Nationalspieler mit klugen Pässen. „Ich wollte möglichst viele Spieler auf dem Platz haben, die zu jeder Zeit den Ball haben wollen. Das war das Hauptargument für Yuya“, sagte Kohfeldt.

Seine Entscheidung, den Offensivspieler als eine von zwei hängenden Spitzen aufzubieten, erwies sich als richtig. Osako gab mit einem klasse Steilpass die Vorlage für Milot Rashica, der das letztlich entscheidende dritte Tor für Werder erzielte. Und auch die Zahlen sprechen für den Japaner: Mit einer Quote von 62 Prozent gewonnenen Zweikämpfen war er hinter Rashica (67 Prozent) Bremens zweikampfstärkster Feldspieler.

Gibt es nun also am Abend vor dem Heimspiel gegen Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr) wieder Sushi? Kohfeldt fand Gefallen an diesem Gedanken: „Ich mag auch Sushi, das können wir weiter so machen."