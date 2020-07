Könnte Werders Topscorer sein, wurde es aber nicht: Yuya Osako. (gumzmedia/nordphoto)

In einer idealen Welt hätte Yuya Osako für Werder Bremen in der abgelaufenen Saison jeweils zweistellig getroffen und assistiert, er wäre damit Werders bester Scorer gewesen. Vielleicht begann die Malaise schon vor der Saison, als Werder partout nicht den gewünschten kreativen Mittelfeldspieler finden konnte, um ein wenig an seiner Schaltzentrale rumzubasteln. Vielleicht ging es auch erst mit den Verletzungen los, die nach und nach Löcher in den Kader rissen. Und vielleicht waren die Reaktionen und Lösungsversuche der Trainer auf eine schnell ziemlich verkorkste Saison auch die falschen. Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze für eine spezielle Saison, die sich auch sehr gut festmachen lässt am Wirken des hoffnungsvollsten Offensivspielers.

Die Aufgabe war zugegeben groß, aber den Abgang des wichtigsten Spielers müssen auch andere Klubs immer mal wieder verkraften, manche sogar Jahr für Jahr. Werder einigte sich auf eine Verteilung jener Aufgaben, die Max Kruse drei Jahre lang federführend erledigt hatte. Aber weil Fußball auch in der Betrachtung von außen immer auch einfach bleiben muss und man in Rollenbildern etwas einfacher denken kann, rückte Yuya Osako immer wieder unfreiwillig in die Rolle des „Kruse-Ersatz“. Obwohl weder das Spielerprofil noch der Führungsanspruch Osakos sehr viel mit Kruse gemein hatten.

Meister des Zwischenraums

Deshalb wollte Florian Kohfeldt die Besetzung im Mittelfeld anpassen, vielleicht noch einen dritten Achter neben Maximilian Eggestein und Davy Klaassen holen, der aber auch auf der Sechs spielen könnte. Mit drei variabel einsetzbaren Mittelfeldspielern, die sich in diesen tiefen Regionen, in denen auch Kruse die Bälle abfischte und nach vorne trug oder spielte, bewegen und dort aufbauen konnten, wäre ziemlich sicher auch Osakos Rolle weiter vorne besser zum Tragen gekommen. Und wenn dann auch noch beide nominellen Angreifer fit geblieben wären, ja dann…

Aber Milot Rashica und Niclas Füllkrug blieben nicht fit, Werder holte keinen zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler, Maximilian Eggestein fand nach einer kräftezehrenden U-21-EM nicht in die Spur und schneller als gedacht ergaben sich massive Probleme für den Spielansatz, der eigentlich den größten Erfolg hätte versprechen sollen. Das Bremer 4-3-3 unterscheidet sich vom 4-4-2 mit der Raute im Mittelfeld auf dem Papier vor allem durch die Interpretation der zentralen Offensivposition. Mit Milot Rashica und Niclas Füllkrug als dauerhafte Doppel-Spitze und der entsprechend starken Gegnerbindung in der letzten Linie lassen sich für den zurückfallenden Spieler leichter Räume aufreißen, die dann besetzt werden.

Yuya Osako ist ein Meister darin, diese Räume nicht nur zu finden, sondern sie im richtigen Moment zu besetzen. Kein anderer Spieler im Bremer Kader besitzt diese Fähigkeit und im Anschluss daran auch die Fertigkeiten, einen vorher eher ruhigen Angriff plötzlich scharf zu stellen. Osako ist kein Kruse, der mit dem Gesicht zum gegnerischen Tor und wenn der das Spielfeld vor sich hat am gefährlichsten ist. Osako ist besonders dann gefährlich, wenn der Gegner vermeintlich am ihm klebt und er mit dem Rücken zum Tor steht. Eine schnelle Drehung bringt dann Dynamik ins Spiel, im Aufdrehmoment liegt Osakos besondere Stärke und das Potenzial vieler gefährlicher Bremer Angriffe.

Zu Beginn der Saison war in einigen Spielen klar zu sehen, dass Osako als freier Spieler hinter den beiden oder vielleicht auch mal nur einer Spitze am besten aufgehoben wäre. Die Ausfälle wirbelten den schönen Plan aber wild durcheinander, Osako fand sich immer wieder als Halbstürmer oder sogar ganz vorne in der Spitze wieder und hatte deshalb auch sichtlich große Probleme.

Hoch, Tief, Hoch

Nach einem hervorragenden Start bremsten ihn zudem erst eine Oberschenkelverletzung und danach der schleichende Niedergang der Mannschaft mächtig aus. Osako blieb eine ganze Halbserie lang ohne jeden Scorerpunkt und wurde zum Symbol für den Bremer Absturz. Der Japaner geriet voll hinein in den Strudel aus Angst und Selbstzweifeln, war öfter am Boden zu sehen als mit dem Ball am Fuß, gestikulierte, lamentierte, verzweifelte. Falls ein Beobachter im Vorfeld jemals einen Führungsanspruch bei Osako ausmachen wollte - spätestens da war diese Hoffnung zerstört.

Mit der Rückkehr der verletzten Spieler ergaben sich für den Trainer wieder andere Gestaltungsmöglichkeiten, nach der Coronapause und gegen Ende der Saison durfte Osako dann wieder im zentralen offensiven Mittelfeld ran. Nicht immer vollständig überzeugend, in den letzten Spielen aber doch so, wie man es erwarten durfte. Seine besten Spiele verteilten sich damit auf den Start und das Ende der Saison, dazwischen war Osako nur einer von vielen Darbenden und blieb weit unter seinen Möglichkeiten.

Es dürfte eine der großen Herausforderungen für Florian Kohfeldt werden, den Spieler konstanter in seinen Leistungen und widerstandsfähiger in seinem Auftreten zu machen. Dann könnte Osako tatsächlich ein absoluter Schlüsselspieler für Werder sein und 20 Scorerpunkte oder mehr wären keine Utopie.