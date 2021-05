Immer nah bei den Fans: Beim Tag der Fans zapfte Jonny Otten für die Besucher am Weserstadion. (nordphoto)

Wenn Jonny Otten über seine Zeit bei Werder Bremen erzählt, klingt der Stolz auf die damalige Werder-Mannschaft durch, die zwischen 1983 und 1986 erst drei Vizemeisterschaften verbuchte und dann 1988 den lang ersehnten Meistertitel in der Bundesliga gewann. „Wir als Bremer konnten damals auch sagen: Mia san mia! Wie es die Bayern heute machen“, sagt Otten, „gerade gegen den FC Bayern, unseren Erzrivalen, gab es in den 80er-Jahren viele erfolgreiche Spiele. Anders als heute hatten die Bayern damals die Hosen voll, wenn sie nach Bremen kamen. Wir wussten, dass wir keinen Gegner zu fürchten brauchten.“

Bei Werder Bremen wurde Otten zur Legende, als Außenverteidiger stieg er zwischen 1979 und 1992 in 349 Spielen zum Publikumsliebling auf. Viel hätte damals jedoch nicht gefehlt, und er wäre – wie manch anderer Bremer – von Werder zum FC Bayern gewechselt, ausgerechnet zum großen Rivalen. 1984 hatten die Münchner ein Auge auf den Werder-Verteidiger geworden. „Da war tatsächlich was, und das hätte durchaus knifflig werden können“, bestätigt Otten im neuen Magazin des WESER-KURIER „Titel, Typen & Triumphe“.

Weil er keinen Berater an seiner Seite hatte, seien die Gespräche aber nie konkret geworden, meint Otten und erzählt mit einem herzhaften Lachen: „Unser Manager Willi Lemke hat eh immer gesagt: ‚Jonny, du bist unverkäuflich. Du kostest so viel, das zahlt keiner.‘ Wenn das Geld mal so richtig auf den Tisch gekommen wäre, hätte es spannend werden können. Bei Rudi Völler hieß es ja auch, da liegen jetzt so viele Millionen aus Rom auf dem Tisch, da müssen wir eine Entscheidung treffen. Bei mir wurde das immer so ein bisschen abgetan, das kam gar nicht so richtig zur Sprache. Ich glaube, wenn Uli Hoeneß wegen mir angerufen hätte, dann hätte der Willi den Hörer gar nicht abgenommen. Der hätte gesagt, er wäre nicht im Haus oder nicht zu sprechen.“

Wie alles begann: Otten, ganz links, herzt seinen Mitspieler Jürgen Röber im September 1979. Vorne: Offermanns und Geils. (imago-images)

Otten wusste aber genau, dass die Bayern einen Linksverteidiger suchten und dabei nach Bremen schauten. Denn: „Der Rummenigge spielte nicht so gerne gegen mich. Der hat seinen Chefs bestimmt gesagt: Holt den Otten mal lieber zu uns, dann habe ich Ruhe, dann kann ich mal mit dem Otten spielen statt gegen ihn, da habe ich eh keine Chance. So haben die Bayern das ja oft gemacht, dass sie Spieler geholt haben, die ihnen vorher zur Last gefallen waren.“

Doch Otten blieb und gewann mit Werder auch noch den DFB-Pokal 1991 und den Europapokal 1992. Er hat es nie bereut, dass er den Grün-Weißen treu blieb. „Es gibt ein Leben nach dem Fußball“, erklärt er, „wenn du kein Bundesligaspieler mehr bist, dir aber einen Namen gemacht hast und dich wohlfühlst in Bremen, öffnen sich viele Türen. Ich habe mir hier eine Firma für Werbetechnik aufgebaut, viele Leute kennen mich. Es gibt viele Spieler, die haben Bremen verlassen und kamen irgendwann zurück, weil sie erst dann merkten, was sie hier hatten. Ich bin gerne hier geblieben, habe hier meine Titel gewonnen und mir etwas aufgebaut. Ich habe einen guten Namen, sonst hätte man den Song über mich nicht gemacht, Otten, Otten, Otten.“

Sehr cool: Otten beim Videodreh für Flo Megas Song. (Kuhaupt)

Den Vertrag in Bremen bekam er Ende der 70er-Jahre übrigens durch ein Probetraining. Damals spielte er noch in seiner Heimat beim Hagener SV. Otten: „In diesem Training habe ich mich reingehauen wie in meinem kleinen Dorfverein, da kam auch mal die Grätsche raus. Ich hatte keine Angst vor den großen Namen bei Werder. Ich bin da gleich richtig zur Sache gegangen, schnell und zweikampfstark wie ich war. Danach bekam ich von unserem Manager Assauer immer Freikarten für die Spiele geschickt, damit ich den Kontakt zu Werder nicht verliere. Bis zu meinem Wechsel ging das so.“

Im Magazin des WESER-KURIER erzählt Otten außerdem, wie die Mannschaft mit dem verschossenen Kutzop-Elfmeter 1986 umging und warum ihm Otto Rehhagel verboten hatte, im Spiel mit nach vorne zu gehen.

Zur Sache

„Titel, Typen und Triumphe“ heißt das neue Magazin des WESER-KURIER über die wunderbaren Jahre, die Werder Bremen mit Thomas Schaaf erlebte. Ob als Spieler oder als Trainer: Mit Schaaf räumte Werder die großen Titel ab. Zwischen 1988 und 2009 gewann der SV Werder neun bedeutende Titel, wurde mehrmals Meister und Pokalsieger, feierte das Double und holte einen Europapokal an die Weser. Werders Mannschaften waren gespickt mit tollen Typen. Viele von ihnen und auch Schaaf selbst erzählen nun, wie die Trophäen nach Bremen kamen und was hinter den Kulissen passierte. Das Magazin ist im Buch- und Zeitschriftenhandel erhältlich, telefonisch unter 04 21 / 36 71 66 16 sowie in unserem Online-Shop. 100 Seiten, 9,80 Euro.