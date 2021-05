Ein Mann der Titel: Torhüter Oliver Reck wurde mit Werder Bremen Deutscher Meister, Pokalsieger und Europacupgewinner. (imago images)

Oliver Reck: Diese Geschichte war natürlich unglaublich. Als ich nach dem Schlusspfiff an Otto vorbei war, lief ich sofort in die Kabine und habe den Mario da wieder rausgeholt, zusammen mit Hansi Gundelach. Mario wäre nicht mehr rausgekommen, wenn wir zwei nicht auf ihn eingeredet hätten. Garantiert nicht. Auch daran sieht man: Wir haben zuerst an uns als Mannschaft gedacht, auch bei einem Pokalsieg. Es ging immer um das gesamte Team. Mario war zwar beleidigt ohne Ende wegen seiner Auswechslung. Trotzdem war er ein wichtiger Teil dieser Mannschaft, das wollten wir dokumentieren. Klar durfte er enttäuscht sein, aber er sollte wenigstens dabei sein, wenn wir den Pokal bekommen.

Wir haben das nur mit Worten gemacht, wir haben ihn überzeugt. Irgendwann hat er es eingesehen. Ich habe ihm gesagt: Mario, wir waren auch nicht immer mit allem einverstanden, was der Trainer in den letzten Jahren so entschieden hat, aber wir haben jetzt diesen Pokal gewonnen. Ob du jetzt 90 Minuten gespielt hast oder nur eine oder gar keine, das ist völlig egal. Du hast als Teil der Mannschaft zur Siegerehrung zu kommen, wie sich das gehört. Das hat er dann auch gemacht.

Wegen Fischer ist Mario ganz bestimmt nicht aus der Kabine gekommen, das ist mal klar. Sicher hat der Verein versucht, die Situation zu entschärfen. Aber den Mario davon überzeugt, dass er jetzt rauskommen muss, das haben wir gemacht.

Auf jeden Fall. Rune hat die Geschichte von Werder Bremen mitgeschrieben, und es war eine unglaubliche Geschichte. Er war menschlich und fußballerisch klasse, auch seine Familie, die mit meiner sehr eng befreundet war. Rune war einfach etwas Besonderes. Allein schon seine Verpflichtung: In jenem Winter hatte Otto einen Innenverteidiger gesucht. Dann wurde ihm ein Spieler aus Norwegen angeboten, Vegard Skogheim. Den hat Werder später auch verpflichtet, der machte aber nur ein paar Spiele. Dessen Berater kündigte aber an, dass er zum Probetraining noch einen Norweger mitbringen würde, und der Otto hat gesagt: Na gut, dann mach mal. So kamen die beiden eines Tages nach Bremen, Skogheim und Bratseth. Das erste Training fand aber nicht auf dem Platz statt, sondern wir sind zum Waldlauf in den Bürgerpark gefahren. Und wer später erlebt hat, wie ausdauernd Rune war, der kann sich vorstellen, was an diesem Tag passiert ist. Unsere Strecke betrug so etwa 1,4 Kilometer, die mussten wir dreimal laufen. Ich glaube, der Rune hätte mich fast zweimal überholt. Das kann man sich nicht vorstellen, was für ein Tempo der gelaufen ist.

Nach den ersten Einheiten hat Otto ihn sofort behalten, Rune bekam ganz schnell einen Vertrag. Er war ein super Athlet. Ich hatte nie zuvor erlebt, dass ein Spieler so hoch springen kann. Dazu sein Timing, das war der Wahnsinn. Und dann hat er sich bei Werder obendrein noch fußballerisch enorm entwickelt. Als er zu uns kam, war er als Fußballer eher durchschnittlich. Und dann hat er in Bremen dieses Selbstvertrauen und die Abgeklärtheit am Ball bekommen, mit denen er die Herzen der Fans erobert hat. Rune hat diese Bremer Erfolgsära mitgeprägt, ohne jeden Zweifel. Ein toller Mensch und Sportler.

Da waren in der Tat legendäre Sitzungen dabei. Was der Otto sich immer hat einfallen lassen! Da war keine Sitzung wie die andere. Nie. Mal ging es um den Gegner, mal ums ganze Leben. Es kamen zum Beispiel Spieler zu Werder, die dachten, sie müssten mit einem dicken Porsche vorfahren. Das erste, was der Otto gemacht hat: Er hat diesen Spielern die Autoschlüssel abgenommen und gesagt: Mit dem Wagen fährst du hier nicht mehr vor. Du holst dir wie die anderen Jungs ein ganz normales Auto. Wir sind hier nichts Besonderes, hier wird nicht geprotzt. Das war richtig gut. Und er wusste wirklich alles, was die Spieler so in der Stadt gemacht hatten. Er war immer bestens informiert und hat das auch mal in den Sitzungen einfließen lassen.

Das wird wohl auch nie mehr passieren, wenn wir ganz ehrlich sind. Auch wenn ich es Werder von Herzen wünschen würde. Wir haben damals fast jedes Jahr Titel gewonnen. Da kamen auch noch die Supercups dazu, die zählt man gar nicht. Es ging für uns jedes Jahr darum, Titel zu gewinnen. Das war dann lustig, als ich 1998 zu Schalke kam. Mein erster Satz dort auf der Pressekonferenz war: Ich will mit Schalke Meister werden. Da haben die alle geguckt! Aber ich hatte diesen Antrieb aus meiner Bremer Zeit tief in mir: Ich will was gewinnen, ich spiele doch nicht um Platz 10! So haben wir bei Werder funktioniert. Natürlich gehörte da auch harte Arbeit dazu, uns ist nichts zugeflogen. Wissen Sie: Man spricht oft von diesem Bayern-Gen. Da ist was dran. Spieler, die Verantwortung übernehmen. Wie heute Müller, Neuer, Kimmich, Lewandowski. Die wollen alles gewinnen, die wollen immer Erster sein. Wir hatten damals auch das Bayern-Gen. Oder nennen wir es vielleicht besser: das Werder-Gen, dass es damals noch gab. Wir haben unsere Nische super abgedeckt.

Das war schon sehr kurios. Werder stand auf Platz 15, Thomas war quasi über Nacht zum Nachfolger von Magath geworden. Vor dem Spiel haben wir noch telefoniert und ich habe ihm alles Gute gewünscht, obwohl wir gegeneinander spielten. Ich fand es die beste Entscheidung, ihn nach dem Missverständnis mit Magath zum Trainer zu machen. Werder gewann das Spiel gegen uns mit 1:0 durch einen Kopfball von Christoph Dabrowski, der nicht unhaltbar war. Natürlich habe ich den nicht extra reingelassen, um Himmels Willen, aber ich stand nicht optimal, sonst hätte ich den Ball gehabt.

