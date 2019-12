Volle Konzentration auf das Heimspiel am Sonntag: Werders Milos Veljkovic würde gegen Paderborn gerne ohne Gegentor bleiben. (nordphoto)

Gegen Aufsteiger Paderborn gibt es am Sonntag (18 Uhr) den nächsten Versuch. Einmal mehr wird Werders Abwehr antreten, um ohne Gegentor zu bleiben. Gelungen ist das den Bremern in dieser Saison noch nie, nicht mal im DFB-Pokal gegen unterklassige Gegner. „Wir versuchen das an jedem Spieltag“, sagt Innenverteidiger Milos Veljkovic zu dieser Problematik, „es ist natürlich ärgerlich für uns hinten. Wir versuchen alles, um Gegentore zu verhindern. Manchmal haben wir Pech, manchmal passieren Fehler, die müssen wir abstellen.“

Viele Gegner über 1,90 Meter

Was Veljkovic Mut macht, ist Werders Spielweise. „Wir gehen trotz der Gegentore klar mit der Situation um und verändern nicht das Spiel“, sagt der Serbe, „wir wissen, wo unsere Stärken und wo unsere Schwächen sind.“ Zu den Schwächen und zu den Stärken zählten zuletzt die gegnerischen Standard-Situationen. Auch wenn beim 3:2-Sieg am vergangenen Wochenende in Wolfsburg wieder ein Gegentreffer durch einen Standard viel, verteidigte Werder in diesem Spiel vor allem sehr viele solcher Situationen gut weg. „Schon die letzten Spiele waren da nicht schlecht“, meint Veljkovic zum Standard-Thema und betont einen wichtigen Aspekt: „Wolfsburg hatte fünf oder sechs Spieler, die uns körperlich klar überlegen waren. Die waren alle größer als 1,90 Meter. Trotzdem haben wir viele Standards sehr gut verteidigt.“

Im Heimspiel gegen Paderborn dürfte das schon wieder anders aussehen, zudem fiel die Offensive des Aufsteigers zuletzt weniger durch Größe, sondern vor allem durch beachtliche Schnelligkeit auf. Deshalb mahnt auch Veljkovic: „Paderborn ist ein starker Gegner, sie haben vorne schnelle Spieler. Wir müssen aufmerksam sein, sie haben zuletzt unter anderem gegen Dortmund ihre Qualität gezeigt. Diese Mannschaft hat keine Angst.“