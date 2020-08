Felix Agu (l.) und Jean-Manuel Mbom sollen in der neuen Saison echte Alternativen statt Notlösungen sein. (Collage: nordphoto)

Noch im ersten Test gegen Eintracht Braunschweig tauchte Jean-Manuel Mbom dort auf, wo man ihn erwartet hatte: im defensiven Mittelfeld. Doch nur ein paar Tage später durfte sich der 20-Jährige auf einer anderen Position beweisen. Im Spiel gegen den Linzer ASK (4:1) bearbeitete Mbom 45 Minuten lang die rechte Abwehrseite. Ein Experiment? Eine Verzweiflungstat von Trainer Florian Kohfeldt? Nichts von beidem. Vielmehr steckt ein konkreter Plan dahinter.

„Wir haben die Entwicklung von Manuel im letzten Jahr sehr intensiv verfolgt“, sagt Kohfeldt über den Youngster, der in der vergangenen Saison beim KFC Uerdingen in der 3. Liga spielte und dort zum Stammpersonal gehörte. Und noch vor einiger Zeit wäre dort vielleicht untergegangen, was sich nun bei Werder zu etwas Größerem entwickeln soll. „Es macht sich bezahlt, dass wir im Verein jemanden installiert haben, der ganz regelmäßig Kontakt mit den Leihspielern hat, sie besucht und beobachtet. Das war zuvor jahrelang etwas stiefmütterlich“, sagt Kohfeldt. Bis zuletzt kümmerte sich Clemens Fritz um jene Akteure, die bei anderen Klubs geparkt wurden, mittlerweile tut dies Kohfeldts ehemaliger Co-Trainer Ilia Gruev. „Es kam letztlich aus der Scouting-Abteilung der Hinweis, dass Manuel sich leichter tut, wenn er das Spiel vor sich hat. Das hat er auf dieser Position. Aufgrund seiner Physis, seiner Dynamik kann er im Grunde 90 Minuten lang durchgehend sprinten.“

Sonderlob für Agu

Mit anderen Worten: Jean-Manuel Mbom könnte auch in Zukunft auf der rechten Seite zu sehen sein. Vielleicht sogar häufiger als man momentan noch glauben mag. Noch ist die Position fest mit dem Namen Theodor Gebre Selassie verknüpft, aber was passiert eigentlich, wenn der Tscheche Werder tatsächlich nach der bald beginnenden Saison verlässt? Oder sich verletzt? Für diesen Fall will Florian Kohfeldt präpariert sein. Und nicht etwa nur mit Felix Agu, der jüngst aus Osnabrück kam und auf beiden Seiten eingesetzt werden kann. „Felix tut sich links etwas leichter als rechts“, hat Kohfeldt beobachtet. Folglich dürfte Agu derjenige sein, der im Schatten von Ludwig Augustinsson für höhere Aufgaben fit gemacht wird. Bislang klappt das schon ganz gut. Sehr gut sogar. „Felix ist für mich bislang eine absolute Positiverscheinung der Vorbereitung“, betonte Werders Cheftrainer. „Den würde ich entgegen meiner Gewohnheit sogar ein bisschen herausheben. Er ist sehr mutig, im Tempospiel und taktisch wirklich richtig gut.“

Ein derartiges Lob hat Seltenheitswert. Insbesondere nach dieser Kürze der Zeit. Es verdeutlicht aber, wie zufrieden Kohfeldt mit der bisherigen Vorbereitung ist. Das gilt für Agu und Mbom, aber auch für viele andere Spieler. Bis zu den ersten Pflichtspielen kann logischerweise noch einiges passieren, doch für den Moment gibt die Personallage Anlass zur Vorfreude. „Damit haben wir jetzt zwei richtig gute Pärchen auf den Außenbahnen“, sagt Florian Kohfeldt. „Das sind keine Notlösungen, sondern garantiert Alternativen für die Saison.“