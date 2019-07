Man muss kein allzu großer Prophet sein, um zu wissen, dass Jiri Pavlenka am liebsten ganz woanders wäre. Das liegt jetzt weniger am Trainingslager oder an den Teamkollegen, sondern vielmehr an seiner familiären Situation. Die Sommerpause war fast beendet, als der Werder-Keeper nicht nur aus dem Urlaub kam, sondern auch noch erstmals Vater wurde. Da fällt eine Reise nach Österreich nun also nicht ganz so leicht. Jiri Pavlenka ist aber natürlich Profi genug, um sich nicht hängen zu lassen. Über sein Leistungsvermögen gibt es aber ohnehin keine Zweifel.

„Gerade im zweiten Teil der Saison hat er eine herausragende Leistung gezeigt“, lobte Trainer Florian Kohfeldt. „Er hat sich in seinen Basiskomponenten weiterentwickelt und auch entgegen der weitläufigen Meinung hat er sich für mich in der Spieleröffnung enorm weiterentwickelt.“ Der Coach widersprach damit vielen Kritikern, die moniert hatten, Pavlenkas Abstöße seien zu ungenau und mehr Gefahr denn Hilfsmittel.

Es spricht für den 27-Jährigen, dass dies im Grunde die einzigen Vorwürfe sind, die er ab und an zu hören bekommt. Ansonsten wird er nahezu wöchentlich mit Lob überschüttet. Allerdings nicht mehr überall ganz so laut. Nach einer ersten Saison, in der die Begeisterung fast schon unheimliche Züge annahm, war es in den vergangenen zwölf Monaten deutlich ruhiger. Der Sieg im Pokal bildete eine positive Ausnahme, ansonsten hatte es den Anschein, als würden Pavlenkas Leistungen längst als Normalität angesehen werden – ungeachtet der harten Arbeit, die dahinter steckt. Deshalb setzte nun eben Florian Kohfeldt zur Lobeshymne an: „Er ist für uns ein ganz wichtiger Bestandteil im Tor“, hob der 36-Jährige noch einmal hervor. „Es ist richtig, dass seine Leistungen ein Stück weit als Normalität angesehen werden. Wir wissen alle, dass er ein überragender Torwart ist. Auf der anderen Seite sollte man aber auch immer wieder Momente haben, innehalten und sagen: Das war schon richtig gut.“ Genau dieser Augenblick war nun im Zillertal gekommen.