Josh Sargent ist im Werder-Sturm gesetzt. (nordphoto)

Die war Frage war kurz, prägnant und ein bisschen flapsig. „Wer soll gegen Frankfurt die Tore schießen?“, wurde Florian Kohfeldt am Donnerstag während der Pressekonferenz zum anstehenden Spiel gefragt. Der Werder-Trainer musste kurz lachen und antwortete dann: „Maxi Eggestein. Der hat schon einige Tore geschossen. Na gut, diese Saison hat er ein Tor gemacht.“ Nach dem Kohfeldt sich in Sachen Eggestein selbst etwas revidiert hatte, nannte er noch weitere Namen: Josh Sargent, Tahith Chong, Milot Rashica, Nick Woltemade und Yuya Osako. Alle fünf sind Offensivspieler, und sie kommen in der laufenden Bundesliga-Saison zusammen auf: null Tore. Die etwas flapsige Frage hatte also durchaus ihre Berechtigung.

Die Bremer Offensive ist die große Unbekannte vor dem Frankfurt-Spiel am Sonnabend (15.30 Uhr). Mit Niclas Füllkrug fällt der beste Torjäger (vier Saisontreffer) wegen einer Wadenverletzung aus. Seinen Stellvertreter Davie Selke (ein Saisontreffer) setzen Leistenprobleme außer Gefecht. Dazu fehlt mit Ludwig Augustinsson auch noch der beste Vorbereiter. Der Linksverteidiger soll nach seiner Oberschenkelverletzung in der kommenden Woche wieder das Training aufnehmen. Yuya Osakos Mitwirken ist außerdem noch nicht gesichert. Nach seiner Knieprellung trainierte der Japaner am Donnerstag mit der Mannschaft. „Ich habe Hoffnung, dass er in Frankfurt zur Verfügung steht“, sagte Kohfeldt.

Sargent soll weiterhin so viel rennen

Klar ist: Werders Angriff muss sich gegen Frankfurt verändern. Da auch der Gegner rätseln dürfte, wie Kohfeldt auf die Ausfälle reagiert, betonte der Werder-Coach: „Zur Aufstellung will ich gar nichts sagen.“ Eine Personalie verriet er dann aber doch: „Die Aussage, die ich vor der Saison getroffen habe, hat nach wie vor Bestand: Ich habe noch nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, eine Startelf ohne Josh Sargent aufzustellen.“ Sargent ist gegen Frankfurt also gesetzt und wird wahrscheinlich nach ins Angriffszentrum rücken, nachdem er zuletzt eher als hängende Spitze agierte. Ganz vorne soll der US-Amerikaner, der stets viel läuft und viel Defensivarbeit verrichtet, nicht anders spielen als bisher, betonte Kohfeldt. „Er soll nicht einen Millimeter weniger machen. Es ist unangenehm, gegen uns zu spielen und Räume zu finden. Das hat ganz viel mit Josh zu tun gehabt in den vergangenen Wochen.“ Sargent traf bisher einmal im Pokal und wartet noch auf ein Ligator. Dass er nun etwas weniger laufe, um im Abschluss konzentrierter zu sein, sei aber nicht geplant. Kohfeldt: „Josh ist topfit, er kann das 90 Minuten lang spielen.“

Gut möglich ist, dass Sargent gegen Frankfurt zwei Außenstürmer unterstützen. Tahith Chong und Leonardo Bittencourt bieten sich dafür an. Bei einem System mit nur zwei Angreifern könnte Osako an Sargents Seite spielen, sofern er fit genug dafür ist. Milot Rashica ist nach seiner Knieprellung wahrscheinlich noch nicht bereit für einen längeren Einsatz. Kohfeldt: „Milot muss noch einige Dinge aufholen. Dieser Prozess wird bis zur Länderspielpause andauern.“ Zudem hat der wechselwillige Flügelstürmer durch seinen lustlosen Auftritt in Freiburg nicht gerade Pluspunkte gesammelt.

Dinkci ein Kaderkandidat

Eren Dinkci dagegen wäre wohl bis in die Haarspitzen motiviert, wenn er nur im Kader für das Frankfurt-Spiel stünde. Der Mittelstürmer aus Werders U 23 trainiert derzeit bei den Profis mit. „Er war immer mal wieder bei uns im Training. Er kann problemlos mittrainieren und hat seine Stärken im vorderen Bereich, vor allem in der Geschwindigkeit“, sagte Kohfeldt. Sieben Tore in acht Regionalliga-Partien schoss Dinkci bereits. Dass der 18-Jährige, der vor Saisonbeginn angeblich von Juventus Turin umworben wurde, ein Kaderkandidat für das Frankfurt-Spiel ist, wollte Kohfeldt nicht ausschließen. Der Trainer betonte aber sogleich: „Der Plan ist, dass Eren in der U 23 Selbstvertrauen sammelt und Tore schießt. Vielleicht in der Rückrunde, spätestens im nächsten Sommer, soll er dann eine sehr ernsthafte Alternative für die Profis sein.“

Bei den meisten Personalien hielt sich Kohfeldt also bewusst bedeckt. Lieber sprach der Trainer in Sachen Offensive über etwas Grundsätzliches: „Wir haben uns eine sehr gute Ausgangslage erarbeitet, Frankfurt genauso. Das ist ein Spiel, auf das man jetzt richtig Bock haben kann. Wir wollen zeigen, dass die Mannschaft Lust hat, das Spiel zu gewinnen und mutig zu sein. Dann wird sich der eine oder andere finden, der sich bereit erklärt, ein Tor zu machen.“