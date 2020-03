Die Zentrale der DFL in Frankfurt. (dpa)

Es war die erste Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL), die ausschließlich digital stattfand. Per Videoschalte einigten sich die Vertreter der 36 Profiklubs am Dienstag darauf, den Vorschlag des DFL-Präsidiums anzunehmen und die Bundesliga-Pause aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis zum 30. April auszudehnen. Die Spieltage 28 bis 31 werden in der ersten Liga verschoben. Bis zum 5. April sollen Werder und die anderen 35 Vereine kein Mannschaftstraining abhalten. Ab Mai soll möglichst wieder gespielt werden, dann ohne Zuschauer. „Der Profifußball kann nur funktionieren, wenn er wieder gespielt wird“, betonte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert.

Aktuell stünden der Schutz der Risikogruppen vor einer Corona-Infektion und die Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle. „Dennoch wird mit Hochdruck daran gearbeitet, wie wir nach der Krise wieder aufstehen können. Zehntausende Unternehmen werden einen Neustart benötigen, auch der Profifußball“, erklärte Seifert. Für alle 36 Standorte der ersten und zweiten Liga werden nun Konzepte erstellt, um mit möglichst wenig Personal Spiele ohne Zuschauer organisieren zu können. Dazu gibt es eine medizinische Taskforce, die einen Leitfaden für Spiele und auch Trainingseinheiten erarbeitet.

Keine Punktabzüge

"Ich bin mir sicher, dass sich sehr viele Menschen über die Rückkehr der Bundesliga freuen würden", sagte Seifert. Aktuell sei noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber wenn es möglich sei, wolle man den Menschen ein Stück Normalität zurückgeben. Seifert geht weiterhin davon aus, dass die aktuelle Saison bis Ende Juni zu Ende gebracht werden kann. Auf eine Verlängerung in den Juli hinein oder einen Saisonabbruch ging der DFL-Geschäftsführer nicht näher ein: "Es gibt andere Denkmodelle, aber wir haben keinen Anlass, von unserem Plan abzuweichen." Dafür stellte Seifert aber die Möglichkeit in den Raum, dass auch in der kommenden Spielzeit zunächst keine Zuschauer dabei sein werden. "Der Entfall von Zuschauereinnahmen muss einkalkuliert werden, möglicherweise auch nicht nur bis zum Ende der Saison, sondern auch noch in die nächste Saison hinein, vielleicht auch bis zum Ende des Jahres“, sagte er

Die fehlenden Einnahmen durch die Corona-Krise stellen viele Klubs vor große finanzielle Probleme. Darauf werde im Lizensierungsverfahren Rücksicht genommen, erklärte Seifert. "Ziel ist es, allen Klubs die Möglichkeit und die Zeit zu geben, die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen." Der sonst übliche Abzug von bis zu neun Punkten für eine Insolvenz in der laufenden Saison wird ausgesetzt. In der kommenden Spielzeit würden nur drei statt neun Zähler abgezogen. Alle Vereine waren aufgefordert, auch das schlimmste Szenario zu berechnen. "Einige Klubs könnten im Mai oder auch im Juni in eine existenzbedrohende Situation kommen, wenn Zahlungen unserer Medienpartner ausbleiben“, sagte Seifert ohne Namen zu nennen.

Der DFL-Geschäftsführer lobte aber auch die Solidarität unter den Vereinen und betonte: „Die Liga stand noch nie enger zusammen als in diesen Tagen.“ Die Champions-League-Teilnehmer Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen hatten schon im Vorfeld der Versammlung zusammen 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um anderen Klubs zu helfen. Wofür dieses Geld genau verwendet werde, stehe noch nicht fest, sagte Seifert.