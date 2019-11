Milot Rashica im Zweikampf mit Trent Alexander-Arnold. (imago images)

Die Fahrkarte zur Europameisterschaft hatte sich die tschechische Nationalmannschaft bereits im Vorfeld gesichert, beim abschließenden Qualifikationsspiel gegen Bulgarien konnte Trainer Jaroslav Silhavy also einigen Akteuren aus der zweiten Reihe Spielpraxis geben. Jiri Pavlenka gehörte allerdings nicht dazu. Bei der bedeutungslosen 0:1-Niederlage der Tschechen am Sonntagabend in Bulgarien bekam Stammtorwart Tomas Vaclik zwar eine Pause, doch davon profitierte nicht etwa der Werder-Keeper. Ondrej Kolar von Pavlenkas Ex-Klub Slavia Prag gab stattdessen sein Länderspieldebüt zwischen den Pfosten, Pavlenka saß nur auf der Bank.

90 Minuten auf dem Rasen stand dagegen Milot Rashica. Mit dem Kosovo hielt Werders Flügelstürmer am Sonntag gegen England lange Zeit gut mit, kassierte am Ende aber doch eine klare 0:4-Niederlage. Harry Winks brachte die Engländer in der 32. Minute in Führung, danach blieb die Partie bis zur Schlussphase offen, ehe Harry Kane (79.), Marcus Rashford (83.) und Mason Mount (90.+1) spät für den Favoriten trafen. Schon im Vorfeld war klar gewesen, dass der Kosovo über die Qualifikationsrunde kein EM-Ticket mehr buchen kann. Rashica und Co. nehmen aber im März 2020 noch an den Playoffs der Nations-League-Gruppensieger teil, wo vier EM-Plätze vergeben werden.