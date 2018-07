Während seine Mannschaftskollegen bei knapp 34 Grad auf dem Trainingsplatz mehr noch als sonst ins Schwitzen kamen, blieb Jiri Pavlenka am Dienstag im Kraftraum des Stadions. Werders Nummer eins plagt sich derzeit mit leichten muskulären Problemen am Rücken herum und arbeitete deshalb individuell an seiner Fitness.

Laut Florian Kohfeldt dürfte Pavlenka aber bald wieder zum Rest des Teams stoßen. Am Mittwoch soll der Keeper noch ein Einzeltraining auf dem Platz absolvieren und dann im Laufe der Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.