Starke Statistik: 71 Paraden zeigte Jiri Pavlenka in den 17 Spielen der Bundesliga-Hinrunde. Das ist ligaweit der absolute Spitzenwert. Sicher, wer viele Bälle auf seinen Kasten bekommt, kann sich auch häufig auszeichnen. Aber Pavlenka ist auch in Sachen Gegentreffern weit vorn dabei: Nur 20 Gegentore kassierte Werder in der Hinrunde. Das reicht für die drittbeste Defensive in der Bundesliga, obwohl man insgesamt nur auf dem 16. Tabellenplatz steht.

Das Unternehmen Opta, Datenpartner der Bundesliga, nahm nun das Ende der Hinserie zum Anlass, die elf positionsbezogen stärksten Spieler nach statistischen Gesichtspunkten zu küren. Dominant in dieser Elf: Der FC Bayern, der vier Stars der Top-Elf stellen darf. Auch der BVB ist mit drei Spielern gut dabei. Im Tor aber machen nicht etwa Sven Ulreich oder Roman Bürki das Rennen, sondern Jiri Pavlenka: Der Tscheche ist der einzige Vertreter eines Vereines, der aktuell nicht unter den ersten sechs Mannschaften in der Tabelle zu finden ist.