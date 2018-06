Bei der SSC Neapel wird heiß darüber diskutiert, welcher neue Torwart zum italienischen Vizemeister wechseln könnte, um Pepe Reina (geht zum AC Mailand) zu ersetzen. Das Online-Portal "areanapoli.it" bringt nun Werder-Keeper Jiri Pavlenka ins Spiel. Der 26-Jährige sei Neapel vorgeschlagen worden und sei für etwa zehn Millionen Euro Ablösesumme relativ günstig zu haben. Eine Quelle für seine Informationen nennt das Portal nicht, lobt aber Pavlenkas Stärken ausführlich.

Als Topkandidaten für den Posten im Tor des SSC Neapel werden dennoch Alex Meret (zuletzt von Udinese Calcio an SPAL Ferrara ausgeliehen) und Alphonse Areola (Paris Saint-Germain) genannt. Auch Andrea Consigli (US Sassuolo), Salvatore Sirigu (FC Turin), Etrit Berisha (Atalanta Bergamo), Marco Sportiello (zuletzt von Atalanta Bergamo an AC Florenz ausgeliehen) und Pavlenkas tschechischer Landsmann Petr Cech (FC Arsenal) sollen ein Thema sein.

Pavlenka und Neapel – das ist also eher keine heiße Spur. Werder-Sportchef Frank Baumann und Trainer Florian Kohfeldt haben ja auch schon mehrfach betont, dass sie ihren Stammtorwart in diesem Sommer auf keinen Fall abgeben werden.

Der Artikel in italienischer Sprache findet sich hier.