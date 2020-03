Frank Baumann hält es für möglich, dass Jiri Pavlenka am Montag schon wieder spielen kann. (nordphoto)

Momentan plagt sich Jiri Pavlenka mit einem Faserriss herum, an einen geregelten Trainingsalltag ist erst einmal nicht zu denken. Zuletzt hatte Werders Torhüter bereits das Auswärtsspiel gegen Hertha BSC verpasst, im Berliner Olympiastadion wurde er von Stefanos Kapino vertreten. Sportchef Frank Baumann hatte am Donnerstagmorgen auf Nachfrage noch die Möglichkeit einer baldigen Rückkehr formuliert. „Wir haben noch die Hoffnung, dass Jiri am Montag spielen kann, aber wir müssen jetzt die nächsten Tage noch abwarten.“

Letztlich dauerte es dann doch nicht mehr so lang. Cheftrainer Florian Kohfeldt bestätigte am Mittag den erneuten Ausfall des Bremer Keepers, der sich einer neuerlichen MRT-Untersuchung unterzogen hatte. „Es war ein Kontrolltermin mit der Hoffnung, dass er vielleicht Montag wieder spielen kann. Das hat sich leider nicht bestätigt, wenngleich es immer besser aussieht bei ihm“, sagte Kohfeldt.

Am Donnerstag fehlten auch Ömer Toprak (Riss-Quetschwunde), der vermutlich erst nach der Länderspielpause Ende März wieder einsatzbereit ist, Nick Woltemade (Schule) und Claudio Pizarro (individuell) beim Training. Fin Bartels und Philipp Bargfrede waren derweil dabei und sind Kandidaten für das Geisterspiel gegen Leverkusen (20.30 Uhr).