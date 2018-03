Ein eingespieltes Team: Torwart-Trainer Christian Vander (rechts) und die Nummer eins Jiri Pavlenka. (nordphoto)

Herr Vander, Sie waren unter Viktor Skripnik Torwart-Trainer, unter Alexander Nouri und jetzt unter Florian Kohfeldt. Trainer kommen und gehen, wieso haben Sie trotz all der Wechsel Ihren Job behalten?

Christian Vander: Torwart-Trainer sind heutzutage meist konzeptionell in den Vereinen verankert, also unabhängig von den jeweiligen Chef-Trainern. Das ist die Philosophie, unter anderem in Leverkusen, Hoffenheim, Dortmund sind sie seit vielen Jahren im Job. Beim Trainer-Wechsel geht meist nur noch der Chef und seine Co, die jeweiligen Fitness-, Athletik- oder Torwart-Trainer sind unabhängig angestellt.

Sind Torwart-Trainer dadurch in einer besonderen Stellung innerhalb des Trainerstabs?

Nicht in der Wertigkeit, jeder ist für seinen Bereich verantwortlich. Die Art der Zusammenarbeit unterscheidet sich natürlich. Bei Florian Kohfeldt wird alles im Team besprochen, da reden wir auch über andere Bereiche, nicht nur über die Torhüter.

Können nur Torhüter Torhüter richtig beurteilen? Sind viele Trainer deshalb auf ihre Torwart-Trainer angewiesen?

Pauschal lässt sich das nicht sagen, einige haben einen besseren Blick als andere. Florian Kohfeldt stand selbst in der Kiste, er hat dadurch ein gutes Auge. Wir sind schon seit Jahren im Austausch über Torhüter, schon als er Co-Trainer unter Viktor Skripnik war. Die Rolle der Torhüter hat sich verändert. Bei Florian ist der Torhüter in den Spielaufbau eingebunden, Spielverlagerungen laufen über ihn. Er erwartet andere Dinge von Torhütern als beispielsweise Alexander Nouri, das sage ich aber ganz wertfrei.

Ist der spielende Torhüter überall etabliert, oder ist das eher eine kurzweilige Modeerscheinung, die auch wieder verschwindet?

Am Ende muss der Torwart Bälle halten, das hat Priorität. Was nützt es, wenn er Zuckerpässe auf den Außenstürmer chippt, aber in der Zielverteidigung nicht auch mal einen unhaltbaren Schuss hält und Punkte sichert. Ich glaube trotzdem, dass der Weg dahin geht, den Torhüter immer stärker in den Spielaufbau einzubinden.

In Ihrer Zeit als Torwart-Trainer hat sich auf dieser Position bei Werder sehr viel getan: Wolf, Casteels, Wiedwald, Drobny und jetzt Pavlenka. Sind Sie in die Transferplanungen bei Torhütern eingebunden?

Ich bin informiert und werde um Meinung und Rat gefragt. Und ich bin selbst unterwegs und scoute Torhüter. Jiri Pavlenka habe ich beispielsweise auch im Stadion angeschaut. Die Entscheidung trifft Frank Baumann mit seinem Scouting-Team und Kaderplaner Tim Steidten.

Wie ist Ihr Urteil über Pavlenka ausgefallen, als Sie ihn beobachtet haben?

Das war gut. Dass seine Entwicklung so positiv verläuft, war nicht abzusehen. Die lässt sich auch ganz gut an der Nationalelf ­ablesen: Als er vergangenen Sommer kam, war er in Tschechien Nummer drei oder vier. Jetzt könnte er bald Nummer eins sein. Seine Leistungsentwicklung bei Werder führt auch zu einer höheren Wertigkeit in der Nationalelf.

Welchen Zeitraum hatten Sie für die Entwicklung Pavlenkas eingeplant?

Es ging deutlich schneller als erwartet, wir haben mit einer längeren Eingewöhnungsphase gerechnet. Wie schnell ein Spieler etwas annimmt, wie lange er braucht, um Dinge umzusetzen, das lässt sich im Vorfeld schlecht beurteilen. Jiri hat das richtig gut gemacht. Abgesehen von den ersten Spielen lief die Entwicklung kontinuierlich in die richtige Richtung.

Als Pavlenka kam, konnte er kein Deutsch und nur wenig Englisch. War das ein Problem?

Es war neu für mich. Zu Beginn haben wir einige Trainingseinheiten aufgezeichnet und viele Videoanalysen gemacht. Wir haben Kommentare auf Deutsch darunter geschrieben, so hat er im Nebeneffekt ein bisschen Deutsch gelernt. Und wir haben ganz viel gemalt: Passwege, Zonen des Spielfelds, Stellungsspiel, all das haben wir auf die Bilder gemalt. Mittlerweile können wir uns schon ein bisschen auf Deutsch unterhalten. Jiri ist auch da ein Vollprofi.

Öffentlich tritt Pavlenka sehr einsilbig auf, es scheint, dass diese Rolle ihm nicht behagt. Wie ist er intern?

Genau so. Das sieht man auch seinem Spiel an. Er ist unaufgeregt, ohne große Gesten, kein Typ, der nach dem Spiel bei den Fans auf dem Zaun sitzt. Das entspricht nicht seinem Naturell. Manchmal wünsche ich mir in einigen Situationen etwas mehr Präsenz. Aber das kann ja noch kommen, es ist sein erstes Jahr in der Bundesliga.

Was meinen Sie mit Präsenz?

Bei Entscheidungen – im Raum, in der Luft – mehr Lautstärke zu haben. Aber das kann man lernen. Er hat in diesem ersten Jahr schon so viel gelernt, gemacht und getan, da wird das auch noch kommen.

Pavlenka gehört mittlerweile zu den Spielern, die beim Verkauf im Sommer eine erhebliche Ablöse einspielen könnten. Ist er ein Verkaufskandidat für diesen Sommer?

Man hört viel, ob das alles so stimmt, weiß ich nicht. Für seine Entwicklung ist er hier bei uns richtig gut aufgehoben. Ich habe das Gefühl, dass er selbst sieht, dass seine Entwicklung und die des Vereins parallel in eine gute Richtung gehen können. In unserer täglichen Arbeit habe ich keinen Anhaltspunkt, dass er weg möchte, ganz im Gegenteil. All das, was ihm drumherum vielleicht mal zu Ohren kommt, ist für ihn kein Thema, das interessiert ihn nicht.

Wäre er aufgrund seiner schnellen Entwicklung schon bereit für die englische Premier League?

Das würde sich dann zeigen, zutrauen würde ich es ihm. Ich bin überzeugt, dass die Bundesliga der richtige Schritt für ihn war und er jetzt noch ein, zwei Jahre braucht. Wenn er dann etwas anderes machen will, kann er das immer noch. Im Moment ist Jiri hier richtig gut aufgehoben.

Pavlenka kam im Sommer für 3 Millionen Euro aus Tschechien. Geld, das viele lieber in einen Stürmer investiert hätten. Zumal Felix Wiedwald eine richtig gute Entwicklung genommen hatte. Wäre es falsch zu behaupten, Sie hätten gerne mit Felix Wiedwald weiter zusammengearbeitet?

Felix hatte eine richtig gute Entwicklung, seine überragende Rückrunde vergangene Saison hat uns gut getan. Wir hätten mit Felix weitergemacht, das hat Frank Baumann ja auch gesagt. Nur eben in einer veränderten Konkurrenzsituation.

Und die wollte Wiedwald nicht eingehen?

Deswegen hat Felix gesagt, dass er etwas anderes machen will, weil er in einem Alter sei, in dem er wissen müsse, dass er spielt.

Luca Plogmann gilt in Expertenkreisen als Top-Talent. Ist er ein Überflieger?

Ein Überflieger nicht, er musste sich alles hart erarbeiten in den letzten Jahren. Luca ist dankbar für jede Hilfestellung, für jedes Training. Das ist die Grundvoraussetzung, um weiter zu kommen. Verfolgt er diesen Weg, landet er ganz sicher in der Bundesliga – und das hoffentlich bei Werder.

In Mainz stand zuletzt mit Florian Müller ein 20-Jähriger im Tor. Ist das ein Weg, den Plogmann in Bremen auch gehen kann?

Mit 20 kann Luca bestimmt Bundesliga spielen. Man darf aber nicht vergessen, wieso Florian Müller im Tor steht. Die Nummer eins hat sich verletzt und die Nummer zwei erkältet. So eine Situation muss entstehen und passen. Entwickelt sich Luca weiter wie bisher, kann er mit 20 Bundesliga spielen. Davon sind Florian Kohfeldt und ich überzeugt.

Deutschland gilt als das Land mit den besten Torhütern der Welt. Warum gibt es in der Bundesliga dann nur so wenig deutsche Torhüter?

Darüber wird oft diskutiert, aber niemand findet eine konkrete Antwort. Vor drei Jahren haben Loris Karius, Bernd Leno und Timo Horn um den Platz im Tor der U 21-Nationalelf gekämpft. Heute ist unter den Kandidaten keiner, der regelmäßig Bundesliga spielt. Und schaut man auf die Statistiken der besten Torhüter der Bundesliga, liegen Leipzigs Gulacsi, Frankfurts Hradecky oder auch Jiri vorn. Vielleicht ist es nur Zufall.

Neigt sich die deutsche Torhüter-Tradition dem Ende entgegen?

Wir haben schon ein sehr hohes Niveau in Deutschland, und im U-Bereich viele gute Talente. Aber der Sprung aus den Junioren zu den Senioren ist sehr groß. Es ist auch für mich interessant zu sehen, wie das weitergeht.

Sie durchlaufen gerade den ersten Jahrgang der „Uefa Torwart-Trainer Elite Lizenz“. Was hat es damit auf sich?

Es ist analog zum Fußball-Lehrer für Trainer, läuft aber noch ein bisschen unter dem Radar der neuen DFB-Akademie. Wir sind insgesamt 16, Jürgen Daniel ist der Ausbilder. Wir treffen uns in Länderspielpausen, da gibt es theoretische und praktische Kurse: Psychologie, Spielanalyse und vieles mehr. Irgendwann soll diese Ausbildung verpflichtend für Torwart-Trainer werden.

Christian Vander

war von 2006 bis 2013 Torwart bei Werder Bremen, die meiste Zeit als Nummer zwei. Anschließend stieg der heute 37-Jährige direkt als Torwart-Trainer beim Klub ein. Zwei Jahre arbeitete er zugleich auf Honorar-Basis im U-Bereich des DFB. Vander ist verheiratet und hat zwei Kinder