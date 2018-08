Werder hat in der vergangenen Saison etwas fast schon Unglaubliches geschafft. Werder hat in der vergangenen Spielzeit nur 40 Gegentore kassiert. Das waren so wenige Gegentreffer wie seit 2010 nicht mehr. Damals war Werder noch Champions-League-Starter, Tim Wiese stand im Tor, und Per Mertesacker organisierte die Abwehr. Die ungekannte Bremer Defensivstabilität der vergangenen Spielzeit hatte Gründe: einen überragenden Torwart, solide bis gute Abwehrspieler und ein insgesamt wohl abgestimmtes Defensivverhalten der gesamten Mannschaft.

Personell hat sich seit der vergangenen Saison nichts Entscheidendes verändert. Steht Werder defensiv also wieder so gut? Antwort: Es spricht eigentlich nichts dagegen. Außer vielleicht der Auftritt am Sonnabend gegen Villarreal. Drei Treffer kassierte Werder, und es hätten auch vier, fünf oder sechs sein können. Jetzt ist der FC Villarreal nicht irgendwer, sondern eine der besten Mannschaften Spaniens, spielt international und verfügt über Offensivleute wie den Doppeltorschützen Toko Ekambi und Gerard Moreno, die in jeder Bundesliga-Mannschaft Stammspieler wären. Aber derart viele Chancen wie am Sonnabend hat Werder länger nicht zugelassen. Zwei Gegentoren gingen individuelle Fehler voraus. Wenn das nicht zur Gewohnheit wird, sollten die Werder-Zeiten mit 60+ Gegentoren nicht wiederkommen. In allen Testspielen zuvor kassierte Werder (gegen schwächere Konkurrenz) insgesamt nur vier Gegentreffer.