Florian Kohfeldt peilt mit Werder in der nächsten Saison einen einstelligen Tabellenplatz an.

Über Max Kruse sagt er: „Er will hier etwas mitaufbauen.“

Und über Ludwig Augustinsson: „Hier bin ich deutlich: Er wird hier nächstes Jahr spielen.“

Gesucht werden noch zwei Spieler fürs Mittelfeld, ein Sechser und ein Achter.

Sie sind jetzt etwas mehr als ein halbes Jahr Cheftrainer in der Bundesliga, eine Zeit mit vielen Premieren, am Sonnabend nun auch Ihr Debüt im „Aktuellen Sportstudio“ – wie war's?

Florian Kohfeldt: Ich fand's angenehm, auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich schon ein wenig aufgeregt war.

Und an der Torwand?

(schmunzelt) Ich konnte im Studio vorher kurz üben, da ging es irgendwie besser. Mit dem einen Treffer oben war ich zufrieden, noch ein, zwei Treffer unten, und es hätte gepasst.

Max Kruse hat kürzlich vier Mal getroffen, hat er was gesagt?

Wir haben uns kurz ausgetauscht. (lacht) Ich habe ihm gesagt, dass man im Leben noch Ziele haben muss.

Auf Werders künftige Ziele kommen wir noch zu sprechen. Zunächst ein kurzer Blick zurück. Wie war das Anfang November, auf eine komplett verunsicherte Mannschaft zu treffen? Sie wollten etwas ändern, Aufbruchstimmung verbreiten. Sind da nicht zwei komplett gegensätzliche Gefühlswelten aufeinandergetroffen?

(schmunzelt) Na ja, ich hatte vorher mit der U23 auch zehn Mal in Folge nicht gewonnen. Ich wusste also, wie man sich mitten in einer Negativserie fühlt. Im Ernst: Mental war gar keine so große Verunsicherung da, fand ich. Dafür sind die Typen auch einfach zu stark, ein Max Kruse, ein Thomas Delaney, ein Niklas Moisander oder ein Zlatko Junuzovic, die saßen nicht weinend am Boden. Die Verunsicherung war eher: Was mache ich auf dem Platz mit dem Ball? Daran haben wir gearbeitet. Es ging also sehr schnell über Inhalte.

Wenn Sie auf die Saison zurückschauen: Was sehen Sie?

Ich sehe drei Phasen. Die Phase vor Weihnachten war fußballerisch okay, nicht überragend, mit Blick auf die damalige Situation aber solide. Aber natürlich kein Vergleich zu jetzt.

In Phase zwei?

Haben wir angefangen, sehr ordentlichen Fußball zu spielen. Da haben Leistung und Ergebnis zusammengepasst, speziell die erste Halbzeit in Augsburg bleibt mir da in Erinnerung. Die Spiele in Freiburg und Hannover nehme ich raus, die waren nicht gut. Aber in dieser Phase ging es los, dass ich gemerkt habe: Die Spielidee wird jetzt auch zur Idee der Jungs.

Wie passiert so etwas?

Das Trainingslager in Spanien war da sehr wichtig. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass wir damals so kurzfristig die Entscheidung getroffen haben, nach Spanien zu fliegen. Wir haben uns am 1. Januar getroffen, und da gehört ja auch von den Jungs ein gewisser Enthusiasmus dazu (schmunzelt). Wir Trainer und die Mannschaften haben da sehr schnell gemerkt, dass wir Fortschritte machen.

Dann stand irgendwann der Klassenerhalt fest.

Und da bin ich ganz ehrlich: Da haben wir einen Moment gebraucht und uns gefragt, wie wir damit umgehen. Wir haben uns dann entschieden, inhaltlich weiterzuarbeiten. Nicht mit Blick auf Ergebnisse und ein „Wir müssen“, sondern mit Blick auf die inhaltliche Weiterentwicklung der Mannschaft, etwa gegen Leipzig mit einem anderen Positionsspiel oder gegen Dortmund mit einer anderen Art zu verteidigen. Das Dortmund-Spiel vor ein paar Wochen zum Beispiel kam mir im Nachhinein in der öffentlichen Bewertung nicht gut genug weg, dabei war das richtig guter Fußball. Das hat die Mannschaft toll gemacht, und das nötigt mir Respekt ab.

In diesem Jahr konnten Sie sich am Ziel Klassenerhalt messen lassen. Worum geht es im nächsten Schritt? Stichwort Nachwuchsförderung zum Beispiel.

Da müssen wir nachlegen. Im nächsten Jahr zählt das Beispiel Maxi Eggestein nicht mehr. Diese Saison war jetzt Maxis Saison, aber im nächsten Jahr muss der Nächste von seiner Qualität kommen.

Es gibt viele junge Spieler mit Profiverträgen, Luca Plogmann (18, Torwart), Thore Jacobsen (21, Verteidiger), Josh Sargent (18, Stürmer), Ole Käuper (21, Mittelfeld) und Johannes Eggestein (20, Stürmer), um nur ein paar Namen zu nennen...

Wir trauen ihnen allen die Bundesliga zu. Aber wir müssen auch ehrlich sein. Dass wir jungen Spielern Profiverträge geben, sagt erstmal nichts über gute oder schlechte Nachwuchsarbeit aus. Richtig gute Arbeit haben wir gemacht, wenn die alle stabil und konstant spielen. Thomas Wolter (Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Anm. d. Red.) hat mal zu mir gesagt: Ein richtiger Bundesligaspieler bist du erst nach 50 Spielen.

Johannes Eggestein geht in seine dritte Saison.

Und ich glaube fest an ihn. Er hat jetzt sehr bewusst mehr Einsatzzeiten bekommen. Aber nicht als Geschenk, sondern weil er sich die erarbeitet hat. Man darf auch nicht vergessen, dass auf seiner Idealposition Max Kruse spielt, also ein richtig starker Konkurrent. Aber diesen Konkurrenzkampf sehe ich nicht negativ.

Und die anderen?

Ole Käuper ist aufgrund seiner Verletzung leider ausgefallen, aber er ist auch jemand, dem ich zutraue, sich in diese Richtung zu entwickeln. Aber, das sage ich den Jungs auch immer wieder: Ich versuche alles, sie voranzubringen, aber entwickeln müssen sie sich am Ende selber. Und zweitens: Es gibt keine Geschenke, ich werde keinen Kaderplatz verschenken, ich werde keine Einsätze verschenken, nur damit ich mich nachher damit brüsten kann, sechs oder sieben junge Spieler eingesetzt zu haben. Das hier ist Bundesliga.

Wie wichtig ist es, den Nachwuchs zu entwickeln?

Es muss zu unserer Identität werden. Die Entwicklung von Spielern ist ein zentrales Element unserer täglichen Arbeit, und damit meine ich ausdrücklich nicht nur die Nachwuchsspieler. Wir schaffen damit die Basis für mannschaftlichen Erfolg, aber auch die Basis für dauerhaften Erfolg des Vereins. Wir haben in dieser Saison viel über Maxi Eggestein geredet, aber auch ein Ludwig Augustinsson hat sich stark entwickelt. Über Jiri Pavlenka müssen wir gar nicht reden, aber das ist Christian Vanders Verdienst, da bin ich raus. Oder Milos Veljkovic. Wenn Spieler diesen Weg machen, dann sind das auch Werte für den Verein, die wir schaffen.

Was heißt das konkret für das Training beziehungsweise die Gestaltung einer Trainingswoche?

Vorweg: Mir wird Trainingsarbeit generell unterschätzt. Wir denken viel von Samstag zu Samstag, von Ergebnis zu Ergebnis, das ist auch verständlich. Aber dazwischen liegt eine ganze Woche zum Arbeiten.

Heißt?

Heißt: Im ersten Teil der Woche denken wir fast wie Nachwuchstrainer. Da arbeiten wir mit dem Einzelnen, auch hinter verschlossenen Türen, sehr individuell. Mittwochs trainieren wir immer um zwölf Uhr. Warum um zwölf Uhr? Weil wir dann davor und danach maximal viel Zeit haben, um mit einzelnen Spielern noch weitergehender zu sprechen, Videos zu machen, den athletischen Part zu absolvieren. Thomas Horsch und Tim Borowski bleiben dann oft noch draußen auf dem Platz. Das leben wir als Team, an dieser Stelle sind die Co-Trainer extrem wichtig, weil sie viel Einzelarbeit machen. Für jeden Spieler einen individuell abgestimmten Plan zu haben, ist mir unheimlich wichtig.

Wie kann so ein Plan für einen Neuling wie Josh Sargent aussehen, von dem Kollegen aus den USA wahre Wunderdinge berichten?

Wir werden mit jedem Spieler vor Saisonbeginn, nicht nur mit Josh, sondern auch mit einem Max Kruse ausführliche Tests gemacht haben, nicht nur athletisch, sondern es gibt auch kognitive Tests und eine technisch-taktische Analyse. Im zweiten Trainingslager am Chiemsee wird jeder Spieler dann ein Gespräch haben, und daraus entwickeln wir bis zum Ende der Hinrunde einen Plan: Woran wollen wir arbeiten? Ganz individuell, unabhängig vom Mannschaftserfolg. Beispiel: Wenn wir sagen, Ludwig Augustinsson soll am Flanken von der Grundlinie arbeiten, dann macht der bis dahin 100 Flanken von der Grundlinie.

Und wie lösen Sie das Problem mit den Spielzeiten? Sie können nur elf Spieler aufstellen.

Das ist eine Herausforderung. Ich kann nicht 25 Spielern gleich viel Spielzeit geben, das machen wir in der U14, aber nicht hier. Deshalb muss man individuell gucken: Bei Jojo habe ich bewusst gesagt, er muss sich jetzt hier durchsetzen, einen Weg zurück in die U23 gibt es nicht mehr. Bei Ole Käuper genauso. Bei Josh könnte es dagegen durchaus Sinn machen, dass er Spielzeit in der U23 bekommt, wenn er nicht regelmäßig im Kader der Bundesligamannschaft ist. Das muss man dann jeden Monat neu überprüfen. Grundsätzlich finde ich es aber schwer, wenn man in einer Mannschaft trainiert und in einer anderen spielt.

Gehen wir den Kader mit Blick auf die neue Saison doch einmal Mannschaftsteil für Mannschaftsteil durch. Wie sieht es mit der Position des zweiten Torwarts aus?

Wir sind da sehr gut aufgestellt und haben viele Optionen. Die Nummer eins, das ist unstrittig, ist Pavlas (Torwart Jiri Pavlenka, Anm. d. Red.), und dabei bleibt’s auch.

Entschuldigen Sie, dass wir da gleich mal einhaken: Aber bleibt er wirklich? Man hört davon, dass er sehr begehrt ist.

Solange keine extremste Ausnahmesituation eintritt, gibt es keinerlei Option, dass Pavlas hier weggeht. Das sieht auch Pavlas so. Er ist sehr dankbar, er möchte Werder etwas zurückgeben. Und er ist sehr realistisch mit Blick auf seine Entwicklung. Er hat eine überragende Saison gespielt. Punkt. Aber es war sein erstes Jahr in einer großen Liga. Auch wenn er nur an sich und nicht den Verein denken würde, täte es ihm gut, hier mindestens noch eine Saison zu spielen. Er ist für einen Torwart ja auch noch sehr jung. Nein, Pavlas, keine Chance, dass er geht.

Und hinter ihm?

Da haben wir mit Luca Plogmann ein Riesentalent, dem wir über die U23 Spielzeit geben wollen und der bei uns trainieren wird. Wir werden „Drobo“ (Jaroslav Drobny, Anm. d. Red.) auf jeden Fall einbinden, weil ich ihn für sehr wichtig für die Mannschaft halte, und weil er vom Leistungsniveau her noch komplett dabei ist. Da sagt keiner: Oh, da kommt der Opa, „Drobo“ ist noch richtig gut. Und dann, und den dürfen wir alle nicht vergessen, haben wir mit Michael Zetterer eines der größten Torwarttalente in ganz Deutschland, das leider aufgrund seiner Verletzungsgeschichte immer wieder zurückgeworfen wird. Er bringt nahezu alles mit, ist auf der Linie stark, mit dem Fuß der Beste unter unseren Torhütern. Wir werden den Heilungsverlauf bei ihm abwarten.

Das heißt, im Tor könnte auch alles so bleiben, wie es ist?

Könnte es. Aber da müssen wir wie gesagt abwarten. Das ist mit „Zetti“ auch klar besprochen. Ich würde mir wünschen, dass bei ihm ab jetzt alles gut läuft.

Und wie sieht es bei anderen Spielern aus? Ludwig Augustinsson zum Beispiel ist auch so ein Spieler, auf den andere Klubs schauen?

Man sollte im Fußball nie „nie“ sagen, aber hier bin ich deutlich: Auch Ludwig Augustinsson wird nächstes Jahr hier spielen.

Wie sieht das bei Thomas Delaney aus?

Ich würde Thomas sehr gerne behalten. Wir sind in einem sehr intensiven Austausch. Er sieht die Entwicklung hier, er hat das Gefühl, dass sich hier etwas bewegt. Ich glaube, dass er schon ein wenig zwiegespalten ist, auch wenn ich Verständnis dafür habe, dass ein Spieler wie er die Premier League zum Ziel hat. Aber klar ist: Wir wollen ihn behalten und müssen ihn nicht abgeben.

Vor und während des Mainz-Spiels sind Ihnen die Innenverteidiger ausgegangen. Wie ist Werder da qualitativ und quantitativ besetzt?

Auf der Position bin ich mit der jetzigen Konstellation sehr zufrieden. Marco Friedl hat gegen Mainz zum ersten Mal auf seiner eigentlichen Position gespielt, und ich fand, dass er ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat. Niklas Moisander ist ein absoluter Qualitätsspieler, ich sehe ihn von der Wichtigkeit für unser Spiel auf einer Stufe mit Max Kruse. Milos Veljkovic ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der schon ein konstantes und hohes Leistungsniveau hat. Ja, er hatte ein paar Wellen in seinem Spiel kurz nach dem Winter, aber das war sehr überschaubar. Und mit Sebastian Langkamp bin ich megazufrieden, da bin ich froh, dass wir diesen Transfer im Winter gemacht haben. Er bringt als Typ eine Reife in die Mannschaft, und er wird sich noch mehr an unser Spiel gewöhnen.

Damit kristallisiert sich ein Gerüst heraus: Pavlenka, Moisander, Delaney, wenn er bleibt, Kruse – reicht das? Oder muss noch ein Acht-Millionen-Mann kommen?

Für mich gehören auch Philipp Bargfrede und Maximilian Eggestein zum Gerüst, und zwar zu einem sehr, sehr guten Gerüst. Und was Ablösesummen angeht? Das ist was für die Geschäftsführung. Mir ist wichtig, mit guten Spielern zusammenzuarbeiten.

Der vielleicht Beste ist Max Kruse. Er hat noch einen Vertrag bis 2019. Wird er vorzeitig verlängern?

Ich weiß, dass Max sich hier extrem wohlfühlt. Ich habe eine sehr große Überzeugung, dass er nächstes Jahr und darüber hinaus hier spielen wird. Aus jedem Gespräch, das ich mit ihm führe, weiß ich, dass es ihn interessiert, was hier passiert. Er will hier etwas mitaufbauen. Max kann ein Gesicht von etwas werden. Er kann für etwas stehen hier in Bremen, und das ist ja auch ein erstrebenswertes Ziel, und das kann er nur hier haben.

Wie ist denn die generelle Perspektive für Werder?

Klar ist, dass Spieler von der Qualität wie Niklas oder Max nicht dauerhaft gegen den Abstieg spielen wollen. Aber das ist eine gegenseitige Verpflichtung. Sie spielen schließlich jedes Wochenende, es liegt also auch an ihnen. Andersherum müssen wir als Verein aber natürlich auch mutig sein und versuchen, diese Entwicklung voranzutreiben. Was das konkret mit Blick auf Zugänge heißt, müssen wir abwarten. Da spielt auch mithinein, wer uns verlassen wird.

Was wäre nächste Saison ein Erfolg?

Wir sollten von der Art, wie wir Fußball spielen, nicht austauschbar sein. Man soll als Zuschauer das Gefühl haben: Wenn Werder Fußball spielt, dann erkennt man das auch, dass da Werder Bremen spielt.

Und tabellarisch?

Ich bin kein Freund von Vermeidungsszenarien. Ich will nicht in die Saison gehen und sagen: Wir wollen jetzt einen guten Start hinlegen, weil eigentlich alle im Kopf haben: Oh je, vermutlich klappt das wieder nicht. Und ich sage auch nicht: Ich will nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das sind mir zu negative Gedanken. Ich möchte, dass wir grundsätzlich etwas entwickeln, und dazu gehört, dass wir nächstes Jahr einen einstelligen Tabellenplatz erreichen wollen.

