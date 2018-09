Via Instagram

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Pavlenka meldet sich aus der Klinik

mw

Jiri Pavlenka stieß am Sonnabend im Spiel bei Eintracht Frankfurt mit Mijat Gacinovic zusammen und musste benommen vom Feld getragen werden. Am Abend meldete er sich via Instagram aus der Klinik.