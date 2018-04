Die Serie lebt! Werder bleibt auch im elften Heimspiel in Folge ungeschlagen, darunter sechs Siege und fünf Remis. Mit dem 1:1 (1:1) gegen den BVB ist Werder zu Hause weiter auf Kurs. Reus traf zur Dortmunder Führung (19. Minute), Delaney glich kurz vor der Pause aus (45.).

Florian Kohfeldt hatte seine Mannschaft gleich auf fünf Positionen verändert im Vergleich zum 0:2 in Stuttgart. Zum Teil war er zum Wechseln gezwungen, Florian Kainz und Philipp Bargfrede fehlten aufgrund von Gelb-Sperren, Niklas Moisander wegen Oberschenkelproblemen. Dafür setzte Kohfeldt auf Milot Rashica, Thomas Delaney und Sebastian Langkamp. Ishak Belfodil und Marco Friedl saßen aus taktischen Gründen zunächst auf der Bank, Zlatko Junuzovic und Ludwig Augustinsson rückten in die Startelf.

Für Junuzovic war es das erste Spiel nach Bekanntgabe seines Abschieds aus Bremen. Nach sechseinhalb Jahren plant er ein neues Kapitel, laut österreichischen Medienberichten zieht es ihn zu RB Salzburg in die Heimat. Reaktionen auf das Ende seiner Zeit bei Werder blieben aus, was ja auch als Reaktion gewertet werden kann. Offiziell verabschiedet wird Junuzovic am kommenden Sonnabend im letzten Heimspiel gegen Leverkusen.

Zum Spiel: Es war die 100. Begegnung zwischen beiden Mannschaften. Ein Feuerwerk brannten die 22 Spieler anlässlich des Jubiläums zunächst nicht ab. In der 11. Minute der erste Aufreger: Dortmunds Piszczek spielte in den Bremer Strafraum auf Reus, der mit per Hacke in den Lauf des Außenverteidigers legte. Den Schuss wehrte Jiri Pavlenka mit einem Fuß ab. Dortmund kontrollierte die Partie, belagerte das Bremer Tor, ohne Zug und Tempo in das Spiel zu bekommen.

In der 19. Minute war es dann doch so weit. Eine Flanke von Götze legte Piszczek per Kopf in den Strafraum, der Schuss von Philipp wurde abgeblockt. Den Nachschuss aber setzte Reus trocken zum 1:0 ins lange Eck, das sechste Saisontor des Dortmunder Stürmers.

Und Werder? Sendete kurz darauf mit einer Doppelchance ein Lebenszeichen. Zunächst kratzte Dortmunds Torwart Bürki einen Schuss von Junuzovic aus kurzer Distanz von der Linie, Augustinsson hatte scharf geflankt. Kurz darauf setzte Kruse einen Ball knapp am langen rechten Pfosten vorbei (24. Minute). Für Kruse war es das 50. Spiel für Werder. Es waren gewiss bessere darunter als sein Auftritt gegen Dortmund.

Das vielleicht am häufigsten benutzte Wort der vergangenen Wochen - Spannungsabfall - muss auch in diesem Text auftauchen. Den Klassenerhalt sicherten die Bremer am Sonnabend durch die Ergebnisse anderer Teams im Tabellenkeller, und hatten so das Saisonziel erreichte. Gegen Dortmund wollte Werder durchaus gewinnen, spielte auch auf Sieg, ein paar schöne Ballstafetten waren dabei, die letzte Konsequenz aber ließen fast alle Spieler aber vermissen. Kruse zählte zu dieser Kategorie. Auf der anderen Seite trat Dortmund nicht wie eine Mannschaft auf, die um die direkte Qualifikation zur Champions League spielt.

Rasant wurde es dann doch mal, kurz vor der Halbzeit. Zunächst bediente Götze Reus mit feinem Pass, doch der scheiterte frei vor Pavlenka am Bremer Torwart (43.). Eine gute Chance, dem Spiel eine deutliche Richtung zu geben. Stattdessen glich Werder zwei Minuten darauf zum 1:1 aus. Einen Kopfball Maximilian Eggesteins wehrte Bürki ab, Delaney zirkelte den Abpraller per Kopf in einer Bogenlampe ins leere Tor.

Nach dem Wechsel ging es im eher gemächlichen Tempo weiter. Werder übernahm jetzt verstärkt das Kommando, ohne das daraus zwingende Aktionen resultierten. Einen Fernschuss Eggesteins, der leicht flatterte, bekam Bürki erst im Nachfassen richtig unter Kontrolle (52.), gefährlich war das nicht wirklich.

Der nächste Aufreger nach 64 Minuten. Ein verunglückter Schuss Schürrles landete bei Reus, der aber im Abseits stand. Seine Flanke auf Toprak und dessen Tor zählten entsprechend nicht. Zwei Minuten später knallte ein Schuss von Reus an den Pfosten. Und dann kam Dortmunds Verteidiger Akanji im Bremer Strafraum zum Schuss. Den von Junuzovic leicht abgefälschte Ball wischte Pavlenka an die Latte. Zu diesem Zeitpunkt war Dortmund dem Sieg näher als Werder.

Doch die Bremer hatten auch noch ihre Möglichkeit. Eine scharfe Hereingabe Junuzovic' von links zum Beispiel, die Reus klärte - und dabei fast das eigenen Tor traf. In der Offensive machte es Schürrle nicht besser, er scheiterte per Kopf erneut am starken Pavlenka (86.).

Das Fazit aus Bremer Sicht: Der Klassenerhalt war schon vor dem Spiel gesichert. Ein Punkt gegen den Champions League-Aspiranten Dortmund ist durchaus in Ordnung. Und die Heimspielserie ohne Niederlage verlängert sich durch Pavlenkas starke Leistung um ein weiteres Match auf nun elf Spiele.